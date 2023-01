¿Cómo se financia el Festival de Viña?: Alcaldesa Ripamonti revela los mitos en torno al evento del verano

La alcaldesa Macarena Ripamonti se tomó unos minutos en sus redes sociales para explicar lo que hay detrás de los gastos para armar un show en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

A través de una transmisión de Instagram Live junto a María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, la edil aclaró: “El municipio de Viña del Mar, y quiero decirlo acá presente, no gasta ni un peso en hacer el festival”.

“Esto es un sistema concesionado en que los canales de ustedes han querido realizarlo, incluso nos pagan a nosotros. En el año 2018 se recibieron cerca de $4.500 millones para poder adjudicarse eso”, aseguró Macarena tras varios comentarios sobre las prioridades de la municipalidad sobre los recursos públicos.

“Viña del Mar solo se ve beneficiado, porque recibimos la posibilidad de tener esos ingresos que son bastantes, pero además ustedes sacan nuestra ciudad al mundo. Este es el festival más grande de Latinoamérica y uno de los más grandes y antiguos del mundo, entonces ocupamos esta plataforma para hacer brillar nuestra ciudad y sacarla adelante”, aseguró Ripamonti.

Asimismo, le pidió un favor a los conductores del evento de la Ciudad Jardín: “Si alguno de ustedes escucha que nos estamos gastando ese dinero en otra cosa, no es así. Son ingresos, potencialidad y ayuda a desarrollar mucho más nuestra ciudad. Me gustaría dejarlo muy claro para que alguien no piense que nuestras prioridades son otras”, añadió.

A lo que María Luisa estuvo de acuerdo, y afirmó que “me encanta que lo aclare, alcaldesa, porque hay mucho mito en torno al Festival de Viña y efectivamente, el municipio no se gasta ni un peso. Al revés, solo recibe y sumado al turismo que llega a la región, cómo se beneficia producto del festival y la cantidad de empleos”, enfatizó.

Cabe destacar que este martes se dio a conocer el listado oficial de los comediantes que estarán a cargo del humor en las seis noches del festival. De igual manera, se confirmó la presentación de un artista internacional en la Quinta Vergara.