Hijo menor de Marité Matus y Arturo Vidal debutó en Youtube: Monito Vidal ayuda a su hermano en este nuevo camino

Emiliano Vidal quiso tomar un rumbo parecido al de su hermano y debutó en su canal de Youtube. El hijo menor de Arturo Vidal y Marité Matus, presentado en la plataforma como “Emicrack”, está emocionado por este nuevo camino.

Aunque su madre no estaba muy convencida al principio, actualmente analiza su contenido y lo apoya en esta nueva faceta de “influencer”.

Según la conversación que tuvo la familia con LUN, la idea surgió del menor de cinco años tras su fanatismo por otros youtubers tales como Robert PG y Alejo.

“Al Emi le gusta hacer video solo o aparecer en mis vídeos de TikTok. Me dijo que le gustaba esto y que quería tener una placa como la mía (se refiere al Premio de Plata que da la plataforma a los creadores que lleguen a los 100 mil suscriptores). Le dije que si él quería lo podía ayudar hasta que lo consiguiera”, comenta Monito Vidal sobre el pequeño.

Asimismo, los hermanos conversaron sobre el contenido, que hasta el momento solo ha abarcado sus últimas vacaciones en Cancún. “Conversamos y le pregunté qué quería mostrar, quedamos en que situaciones de su vida, cómo vive su día a día. Es chistoso el Emi y tiene contenido”, agregó.

El permiso de la mamá

La madre de los retoños también conversó con el medio de comunicación, en donde aseguró que “a mí no me gustó nada. Al principio dije que no, pero cuando me mostraron el video que editó Alonso y le quedó wow, dije bueno y el Emiliano estaba feliz”.

“Le quedó gustando, ahora se cree famoso. Al final es juego para él (...) Así que mientras sea un juego les doy permiso”, afirma Marité.

En la misma línea, contó que ella debe ver primero el contenido que subirán a la plataforma: “Alonso filtra muy bien lo que muestran y lo protege. Él está más encargado, le hace los videos, le dice más o menos lo que tiene que decir o a qué lugares ir”.

“Independiente de la edad quiero protegerlos en todo aspecto. Así que ahí vamos revisando los malos comentarios o algo que lo haga sentir mal, lo borramos y lo bloqueamos”, afirma y que lo único que quiere es que “sea una linda experiencia”.

Hasta el momento, Emiliano cuenta con 3.200 suscriptores y tres videos cargados en Youtube, en donde lo podemos ver disfrutando de las atracciones de Cancún.