Karely Ruiz explota tras video privado filtrado en las redes sociales

Es una realidad que Karely Ruiz está convertida en una de las influencers más populares de México.

La modelo regiomontana ha ganado mucha fama en los últimos tiempos, hasta convertirse en una de las mejores pagadas de OnlyFans.

Casi todas las semanas hay un tema por el que la joven mexicana se vuelve tendencia en las redes sociales.

Karely Ruiz reacciona a filtración de su video íntimo

Y en esta ocasión no fue la excepción, pues la también conductora fue tema de conversación en plataformas, luego de que se filtrara un video íntimo en el que aparece con otra mujer.

El audiovisual que fue subido a plataformas, como Telegram y Twitter, se convirtió en uno de los temas más comentados en las últimas horas.

Sin embargo, la modelo se dijo molesta por las acciones que toman algunos de sus fans.

“No se me hace justo”

Y es que se le hizo una falta de respeto que no tomen en cuenta que hay seguidores que pagan por apreciar ese contenido, y a algunos se les hace fácil tomarlo y colocarlo gratis en otras aplicaciones.

“Ya vi que traen caos ahí con un video, miren chicos, la verdad yo ya me hice muy liberal en ese aspecto y sí lo grabé, claro que lo grabé, ahí se ve mi carota, lo subí a mi página de OnlyFans y lamentablemente algún pend… lo sacó, algún menso lo sacó de la página, pero no se me hace justo, porque la gente que realmente paga para ver esos videos pues han de decir ‘¿por qué estoy pagando para verla y un menso la saca?’ siempre he tenido ese conflicto porque no es justo, pero bueno”, dijo la guapa mexicana.

La beneficia

Sin embargo, la modelo insistió que no le afecta en lo más mínimo la filtración de su video, sino todo lo contrario, pues le da más exposición y le ayuda a tener un mayor número de ingresos.

“Traen un revuelo con esos videos, ya me los mandaron y, miren chicos, a mí no me espanta porque yo los grabé, soy yo, estoy consciente que este tipo de videos iban a salir, la verdad me sorprendió porque salió lo de “El Babo” y luego sacan algo mío, pero pues me ayudó, no sé, me está ayudando, digo, no es la primera vez que me queman, así que no hay pedo, hay peda”, sostuvo.