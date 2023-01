“No estoy con maripositas, estoy con aves carroñeras”: Belén Mora habló de sus nervios antes de Viña

La comediante Belén Mora es una figura que causa polarización dentro de la audiencia. Su posición política la ha visto envuelta en más que una controversia. El día de ayer, se anunció que ella estará dentro de las cartas de humor del próximo Festival de Viña del Mar.

“Estoy muerta de nervios, con una ansiedad que me está matando. Me arrepentí, no quiero ir, me quiero ir a mi casa, quiero dormir, quiero ver tele. Pero, bien, bacán, ya está”, bromeó Mora ante ser consultada de cómo estaba tras el anuncio

“Es un escenario que siempre he querido cruzar, desde chiquitita. No considero que es un peak, creo que es un paso importante, que es una ventana para los comediantes para que te conozcan en Latinoamérica, es el festival más importante en Latinoamérica”, agregó.

“Es un festival donde uno está expuesto mediáticamente de manera brutal”, comentó la comediante al medio ADN. “Yo soy muy buena para opinar, entonces me puse en modo autocensura (...) Para qué sumarme problemas, así estamos enfocados en prepararnos para esta experiencia”, agregó.

“Lo más importante es que la gente lo disfrute, merecemos que nos riamos un rato”, comentó Belén. Sobre su rutina, ella comentó que “no voy a llegar a probar cosas al festival, voy con algo que vengo trabajando hace un par de años ya en distintos públicos”.

“El Festival de Viña no es un festival de un bar donde pagan para ir a verte, nadie paga para ir a ver al humorista. Nosotros somos el relleno (entre el artista que abre y cierra), la carne de cañón. Sin embargo, los humoristas son los que marcan en rating”, continuó.

La periodista le preguntó cómo está su guata antes de su presentación, Belén le respondió “no me digai na’ hueona, estoy mal, tengo la guata así apretada. Un periodista me preguntó ‘tienes maripositas en ese momento’, no hueón, estoy con aves carroñeras. Estoy con acidez, ahora en este minuto estoy con acidez y falta un mes. No sé cómo voy a estar ese día”, contó riéndose al medio citado.