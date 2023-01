Preocupante: Dos periodistas fueron víctimas de violenta agresión tras estar reporteando en las calles

Durante la tarde del 17 de enero, dos periodistas fueron víctimas de brutales agresiones tras encontrarse reporteando en terreno.

El primer ataque fue mientras el profesional de Chilevisión se encontraba realizando un despacho en vivo para el matinal “Contigo en la mañana”, en el cual Joaquín Salazar intentaba recabar información tras recibir una denuncia de un arrendatario que no quería pagar el arriendo de la propiedad en la que se encontraba viviendo.

Todo ocurrió cuando Monserrat Álvarez estaba contando algunos detalles generales del caso. En ese momento, el equipo se encontraba en el lugar de los hechos y de la nada salió la mujer que habitaba la casa para agredir a los trabajadores: le quitó la cámara y posteriormente la lanzó al suelo.

“Nos decían que eran ocho personas y al llegar ahí justo nos encontramos con la persona que está viviendo en ese inmueble. Ellos reaccionaron violentos de inmediato, nosotros le pedíamos su versión de esta historia y ellos comenzaron a forcejear, a pegarle a la cámara, a tratar de quitarme el micrófono, y ahí la situación se comenzó a descontrolar”, fueron las palabras del periodista.

“Rompieron primero los audífonos, nos querían quitar el micrófono también y ahí se dio ese forcejeo. Además la persona que hizo la denuncia, le querían quitar su teléfono porque ella estaba grabando un video también”, relató Joaquín Salazar.

Segundo caso: reportero de TVN

Sin embargo, la agresión al profesional de CHV no fue un hecho aislado, ya que durante esta mañana un periodista de TVN también fue víctima de un violento actuar de parte de dos tipos en Curicó, en la Región del Maule.

“Venía por calle Balmaceda y, al llegar a un semáforo, quedé estacionado atrás de ellos. El semáforo cambió a verde y el tipo del Mazda no se movió; estaba hablando por teléfono”, explicó Roberto Ramos en una conversación con La Cuarta.

“Las personas que estaban detrás empezaron a tocar la bocina, el semáforo volvió a cambiar a rojo y el tipo no se movía. Se cambió a verde de nuevo y no se movía. Obviamente, yo también toqué la bocina”, contó.

Luego, el desconocido lo miró por el retrovisor y reconoció la insignia del canal. “Seguramente vio el loguito pequeño que ando trayendo en el parabrisas (de TVN), entonces avanzó muy lentamente. El tipo se pegó en mi vehículo y llegamos al siguiente semáforo. Ahí estos tipos empezaron a pegarme pequeños topones”, recuerda.

“Mi vehículo tiene una rueda que va en la puerta trasera, entonces le pegaban los topones al neumático. Avancé otra cuadra y ya me di cuenta que ellos se iban a poner a mi costado. Entonces, saqué el teléfono y empecé a grabar porque ahí me preocupé”, agregó.

Posteriormente, el hombre se pone al costado de su vehículo para comenzar a insultarlo. “Yo no dije nada, solamente con la mano que tenía en el volante les hacía así como ‘cuál es la idea’”, asegura.

“El tipo se baja, me hace una amenaza y el segundo salió del auto enajenado, me tira un combo, le saqué el quite porque casi me pega en el rostro. Sentí el golpe en el hombro, sacó la cosita del TVN y ahí yo ya pasé cambio”, finalizó la grave historia.

El periodista ya realizó la denuncia a Carabineros, en donde puso a disposición todo el material de prueba.