Ángela Aguilar no es la única: estas celebridades también fueron víctimas del “deepfakes”

Las redes sociales estallaron esta semana cuando empezó a correr como pólvora unos videos y fotos íntimos, supuestamente, de la cantante mexicana Ángela Aguilar. En Twitter difundieron el contenido completamente explícito, que llevó a la artista de 19 años a pronunciarse este jueves 19 de enero.

A través de su cuenta en Instagram, la hija de Pepe Aguilar negó rotundamente que se trate de ella y que demandará a los responsables. “Se han estado compartiendo imágenes falsas y fotomontajes de mi. Qué triste ver tanto esfuerzo para agredir y desprestigiar el trabajo de las mujeres”, se quejó la artista.

Además agregó: “Suelo quedarme callada porque prefiero expresar mi corazón con lo que lo hace latir, la música, pero hoy levanto la voz y uso mi plataforma y eco. No solamente por mí, sino por todas las mujeres y personxs que han sufrido acoso cibernético”.

“Recuerden siempre alzar la voz y que nadie nos apague nunca. Juntxs somos más conciencia. Dejaré que mi equipo legal se encargue de ahora en adelante”, sentenció Aguilar, quien también aprovechó para agradecer a todos quienes le han mostrado su cariño y apoyo.

La intérprete de “La tequilera” ha sufrido constantes ataques desde que el pasado 18 de diciembre publicó que es 25% argentina, esto para apoyar a la selección de la país suramericano en la final de la copa mundial de fútbol del año pasado.

Tan intensos fueron los comentarios, que su padre tuvo que intervenir porque muchos le recriminaron que no se sintiera mexicana. Luego de esto, siempre es mal vista en las redes sociales por los haters. Sin embargo, ella no ha sido la única talentosa que ha sido víctima del deepfakes.

¿Qué es el deepfakes?

Según Seon, una empresa dedicada a la seguridad informática, los deepfakes son videos, fotos o audios generados por una inteligencia artificial que “imita la apariencia y el sonido de una persona. También llamados ‘medios sintéticos’, son tan convincentes a la hora de imitar lo real que pueden engañar tanto a las personas como a los algoritmos”, como por ejemplo el de Tom Cruise.

Además sostienen que de acuerdo con “Deepfake Report, un alucinante 96% de los deepfakes en formato de video que los investigadores de la empresa de Ámsterdam Deeptrace pudieron identificar en línea eran videos porno”. Lo que puede desencadenar chantajes, extorsiones y más.

Y según el Center for Future Crime Studies del University College London, en su informe “Crimen futuro habilitado por IA”, la manipulación puede dañar potencialmente la reputación de alguien, ya que la mayoría de las víctimas son mujeres.

Ángela no es la única víctima del medio artístico

Greta Thunberg

Los chats de Whatsapp de Brasil se llenaron de un porno video de la activista ecológica Greta Thunberg. Ella aparece gesticulando y bailando desnuda. El mensaje que acompañaba el video era: “Estar probando nuevas tácticas en contra del cambio climático”.

Gal Gadot

En las plataformas de contenido para adultos se difundió un video de la “Mujer Maravilla”, Gal Gadot, teniendo sexo con su hermanastro. Sin embargo, todo se trató de una venganza por parte de sus detractores, quienes suplantaron la cara de la actriz porno con la de la estrella de Hollywood.

Scarlett Johansson

La actriz Scarlett Johansson ha hecho cientos de videos, pero uno de ellos tuvo 1,5 millones de visitas. Se trataba de un material XXX con con su rostro. En una entrevista a The Washington Post, la artista dijo pese a que el acto era “degradante”, no demandaría a nadie.

“Hay muchas cosas más perturbadoras en la parte oscura de la web que esto, lamentablemente. Esto no me afecta tanto porque la gente asume que en realidad no soy yo en una película porno, por muy degradante que sea”, señaló.