Ellas callaron por sus hijos y ahora aplauden a Shakira

Shakira ha empoderado a miles de mujeres al desahogar el dolor que le provocó la infidelidad de Gerard Pique a través de la letra de la Mussic Session #53 junto a Bizarrap la cual se ha mantenido en tendencia desde su estreno el pasado 11 de enero, por sus fuertes palabras al español y a su nueva novia, Clara Chía Martí.

La cantante demostró que la mejor terapia para sanar es convirtiendo el dolor en arte y son muchas las que le han agradecido por sus palabras y fortalezas para sobrellevar sus rupturas.

Algunas famosas que han sido víctimas de infidelidades decidieron callar para mantener a salvo la salud mental de sus hijos, pero ahora han apoyado con todo a la colombiana.

“...Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7.No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”, aseguró.

Famosas que han apoyado a Shakira

Geraldine Bazán

La actriz mexicana fue comparada con Shakira luego de sufrir la infidelidad de su ex esposo Gabriel Soto con Irina Baeva, quien es mucho más joven que ella.

“La vida es una tómbola, un carnaval, hoy estamos mañana ya no. Pero eso se aprende con las experiencias vividas, y yo opino que Shakira es un crack del marketing. Muy valiente para ser tan frontal y explícita en expresarlo, y muy inteligente para darle la vuelta al dolor y humillación que vivió, y además facturar de la manera en que lo hará ¡Pum!”, afirmó.

Bazán aprovechó para bromear al repostear algunos memes que realizaron cambiando el rostro de Shakira por el de ella.

Te recomendamos: El antes y después de Piqué que delata que Clara Chía le restó estilo y juventud

Paola Rojas

Al igual que Shakira la presentadora tuvo que hacerle frente a la infidelidad de su ex esposo, Luis Roberto Alves dos Santos, más conocido como Zague, y también a la exposición mediática a la que quedó expuesta de tal manera que con el tiempo vio afectada su salud.

“No pude atender esa parte, y llorar en su momento y creo que no es una casualidad lo que me ocurrió después: tuve un tema médico, no grave, pero claramente somaticé. O sea, me tuvieron que operar el año pasado, dos veces, terminé en el oncólogo y justamente en el útero. Me conmueve lo que hizo mi cuerpo”, reveló.

Ahora ha decidió ponerse del lado de la colombiana por gritar todo su dolor y frustración, aunque se mostró preocupada por el bienestar de sus hijos.

“Aplaudo y promuevo la libertad y autonomía de las mujeres; celebro también las expresiones que impulsan a otras a avanzar con valentía y fuerza”, sostuvo.

Adamari Lopez

Aunque hasta el momento se desconoce las razones por las que la presentadora se separó de Toni Costa, muchos presumen que se debió a sus infidelidades.

Ahora Adamari ha aplaudido la manera en la que Shakira ha facturado y superado a su ex.

“¡Me pareció divino! A veces la gente puede pensar que una mujer está ardida cuando hace algún comentario como ese, pero creo que todas las mujeres pueden pasar por un duelo y es válido que se desahogue (…) Nos representa a muchas mujeres que en momentos nos hemos sentido tristes, dolidas, furiosas. ¿Por qué no expresarlo? ¡Y enhorabuena por ella, sigamos apoyando”, expresó.