“Es causal de perder la nacionalidad chilena”: Manuel de Tezanos se mandó tremendo fail al presentar a Paul Vásquez

Este miércoles se entregaban los TobyAwards del deporte en TNT Sports y Manuel de Tezanos presentaba a los invitados. Entre ellos estaba Paul Vásquez, “El Flaco” de los otrora Dinamita Show. Pero el periodista cometió un grosero error.

“Otro invitado, también relacionado con e humor, está con nosotros el Indio”, presentó de Tezanos al “Flaco”, quien al ingresar al plató se devuelve, para que lo presenten de nuevo.

“Para mí es un honor estar acá, se nota que tu has seguido mi carrera , soy indio porque soy del Colo, te estoy arreglando el pastelito no más”, le respondió serio Vásquez, mientras de Tezanos no hacía más que reír.

“Confundir al Flaco y al Indio es causal de perder la nacionalidad Chilena”; “Que pase nuestro invitado Sorpresa... “Bombero” Fica!”; “Nunca arrendó Cementerio Pal’pito en el videoclub”, fueron algunas de las reacciones en el sitio de Instagram @Televisivamente, que rescató el momento.