“Fui la envidia de todas las mujeres de Chile”: Gloria Benavides recordó calugazo con Chayanne

En el capítulo de esta noche de “Socios de la parrilla”, dos titánicas de la actuación estarán presentes en el programa del 13, Gloria Benavides y Gaby Hernández. Las dos actrices protagonizan, junto a Gloria Münchmeyer, la obra “Viejas de mierda”.

Las mujeres contaron en el programa algunas de sus anécdotas más entretenidas. Entre ellas, Gloria recordó la vez en que fue besada por Chayanne en “La noche de Cecilia”, estelar de Canal 13. “Fui la envidia de todas las mujeres de Chile. No estaba en el libreto ni nada, me tomó y me dio un beso-beso. Yo me quedé así sin saber qué hacer. Después fue al camarín y me pidió disculpas”, recordó.

Además, la actriz de “Jappening con Ja” aseguró que está contenta con lo que está haciendo en su carrera, la obra “Viejas de mierda” y los conciertos de la Nueva Ola que hace con “Los Inolvidables”. "

“Yo pude haberme quedado en Miami a hacer muchas cosas, porque me ofrecieron muchas cosas, pero habría perdido mucho tiempo lejos de casa. Creo que elegí bien, quedarme aquí con mi familia y hacer las cosas que me gustan”, afirmó la artista.

De igual forma, la intérprete señaló que ha tenido oportunidades de debutar en el cine, “estuve en un casting pero me fue mal. Me dijeron que no daba con la edad del personaje. No me veía de la edad que se requería”, contó Gloria Benavides.