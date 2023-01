Gala rompió en ira contra Luis Mateucci por Florero Gate: “Que agradezca porque otra se lo tira a la cabeza por bocón!”

El exchico reality Luis Mateucci fue invitado este miércoles a “Sígueme y te Sigo”, donde se lanzó con todo en contra de Gala Caldirola. Contó que tras encontrarse con ella en una conocida discoteque se armó la grande, llegando incluso a protagonizar una violenta escena.

Mateucci ya se había referido a Gala y su relación con Mauricio Pinilla, tal como consignó el sitio web MiraloqueHizo. “No es la misma cuando está sin, que con”, aseguró, explicando que cuando está sin pareja, se acerca a todos, pero cuando está con Pinilla no mira ni en menos a las personas que se le acercan.

Esa declaración le habría caído como patada en la guata a la modelo, quien aprovechó la coincidencia en el club para reprocharle sus dichos de una manera bastante fea, según relató en TV+ Mateucci.

“Era un cumpleaños en Amanda en la parte privada. Se acerca (Gala Caldirola) y me quiere entregar una rosa, no sé en qué forma, no lo interpreté si fue para bien o para mal”, comenzó contando el modelo trasandino, agregando que esto ocurrió cerca de las 2 o 3 de la mañana.

Según Luis Mateucci, cuando llegó la modelo con una flor en la mano todo se puso bien raro. “Me quiere dar la rosa y le digo: ‘Gala. ¿Hace falta?’. De verdad, siempre le tuve buena, le guardo un cariño”, relató a los panelistas de Sígueme y te sigo.

Ante la negativa para recibir la rosa, “había un florero con rosas, las agarró y me las empezó a tirar, agarró el florero y me lo tiró. Me mojó entero. Me tiró el florero, las rosas, con agua...”, acusó Luis Mateucci.

Gala indignada

Al respecto, Gala contestó en la publicación de las declaraciones del argentino en el Instagram de Tiempo X, en donde expuso que: “Que agradezca porque otra se lo tira a la cabeza por bocón!”.

“Por hablar y colgarse siempre de las mujeres y por inventar cosas para estar en pantalla! Ridículo!”, sentenció molesta la modelo.