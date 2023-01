“Haz lo que quieras, pero no cuentes conmigo”: José Miguel Viñuela reveló que tuvo una fuerte crisis con su pareja antes de casarse

En el último capítulo de “Tal Cual”, Raquel Argandoña, Francisca Merino y José Miguel Viñuela tuvieron una profunda conversación sobre sus relaciones amorosas, en donde confesaron infidelidades y problemas con antiguas parejas.

En este contexto, el exrostro de Mega se sintió aludido tras una fuerte crítica de Merino hacia los hombres “El hombre siempre termina cuando tiene a otra, son súper cobardes, ellos siempre tienen a alguien bajo la manga”.

A lo que Viñuela contestó de confesar una compleja situación que vivió junto a su ahora esposa, Constanza Lira. “Yo me puse a pololear con mi señora, llevábamos como un mes, pero yo había tenido un pololeo largo anterior y siempre estuve muy enamorado de esa persona y no resultó”, reveló de entrada.

Asimismo, confesó que en esa relación pudo experimentar el rol de padre, puesto que la muchacha tenía una hija. Sin embargo, este fue el principal motivo por el cual dio término a la relación, puesto que él no se sentía como prioridad para la mujer.

Llegó Constanza a su vida

Posteriormente, empezó a pololear con la madre de sus hijos, aunque “como al mes me empieza a bajar la lesera de que empiezo a echar de menos a mi ex. Fíjate que es primera vez en mi vida que soy tan directo, tenía 36 años y sentía que la vida me pasaba muy rápido y no tenía tiempo que perder”, afirmó José Miguel Viñuela.

Estos sentimientos llegaron a tal punto que conversó de esta situación con Constanza, revelando que aún extrañaba a su antiguo amor.

“Me encantas y todo, pero algo me pasa que estoy acordándome y pegado un poco con mi relación anterior y siento que no puedo seguir si no resuelvo esto”, recordó.

“Ningún problema, haz lo que quieras, pero no cuentes conmigo”, le respondió duramente Lira.

Vuelve el perro arrepentido

José Miguel Viñuela admitió que intentó volver con su expareja, pero no tuvo el resultado esperado, por lo que decidió volver a jugársela por Constanza para retomar la relación.

“Vuelve el perro arrepentido. La llamé por teléfono y le pregunté: ‘¿Ya diste vuelta la página?”, fueron las palabras con las que el exanimador de “Mekano” quiso volver.

“¿Cómo eres tan cara de ra...?”, le contestó sinceramente su entonces expareja.

Finalmente, Constanza admitió que aún sentía cosas por él y retomó su romance con el rostro de TV+ para finalmente casarse con Viñuela en el 2018.