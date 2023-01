“La he pasado bien”: Camila Nash comenta su atrevido destape en rentable plataforma

La exCalle 7 de TVN y exchica reality, Camila Nash, comentó al medio LUN su debut en la plataforma que compite con Onlyfans, Arsmate, donde comparte fotos y videos para sus seguidores, quienes a cambio de una suscripción mensual, pueden acceder a contenido exclusivo de la exchica reality.

“Yo tenía un montón de prejuicios y barreras mentales. Aparte de que espero que ayude económicamente, significa un destape para mí. Es romper paradigmas en mi cabeza”, comentó, debido al tipo de imágenes que se comparten, las cuales tienen un toque de erotismo y muestran más piel que en otras redes como Instagram.

“Siempre me ha gustado sacarme fotos. Y haciendo esto la he pasado bien. Yo me la gozo con el vestuario, con las fotos, con los bailes, con todo”.

Además, destacó que la gran diferencia con las redes sociales de uso diario es la recaudación económica que se obtiene, puesto que sus seguidores deben pagar para acceder a las imágenes.

“Entendí que esta actividad puede encantarme y puede generar solidez financiera, que harto cuesta. Pero lo mejor es que haría lo que me gusta”.

Sin embargo, reconoció que no fue llegar y fotografiarse como toda una sex symbol, puesto que habían prejuicios.

“Había una resistencia brutal. Si tu le preguntas a una amiga sobre si yo hubiese hecho esto antes, la respuesta había sido jamás. Encuentro que es una acción súper valiente. Siento que la gente que no se atreve a cambiar algo es gente súper rígida. Yo estoy en otra etapa. Cuesta, pero hay que ser valiente. Yo sé que van a haber amigos y amigas que no me van a apoyar, pero me da lo mismo. Lo veo como algo bueno”.

“Entre 10 y 15 millones mensuales”

Según explicó el creador de la plataforma Daniel Muñoz, “lo que hace este servicio es monetizar el contenido que es gratis en Instagram...Considerando la cantidad de seguidores que tiene, creo que al principio ella podría ganar entre 10 y 15 millones mensuales”, comentó, desmotrando que Shakira tiene razón: “las mujeres no lloran, las mujeres facturan”.