Mauricio Israel plantea dudas sobre el eventual éxito de Yerko Puchento en Festival de Viña

Luego del anuncio de los humoristas que estarán en el Festival de Viña del Mar, el panel del programa “Sígueme y te sigo” evaluó el caso del comediante Yerko Puchento, tal como se aprecia en el video de YouTube.

Se trata de los responsables de sacar risas al Monstruo de la Quinta Vergara e históricamente han habido estruendosos fracasos en el certamen en este género, por lo que se especula en cada evento de quién podría ser la “víctima” en cada edición.

En el espacio de TV+, Francisco Kaminski consultó a los panelistas acerca de si creían que el personaje de Daniel Alcaíno lograría el éxito en Viña 2023.

Las dudas de Israel

“Tengo mis dudas”, opinó de golpe Mauricio Israel, causando sorpresa en sus compañeros.

El actor y humorista había comentado recientemente que su show sería “sin censura” y advirtió “a los que nos temen, que se cuiden”.

“Una cosa es lo que puede decir, otra cosa es cómo le va a resultar arriba del escenario”, fundamentó Israel su pronóstico.

En este sentido, añadió que “si él va a tocar el tema contingente, da. Si va a hacer una crítica social, fantástico, pero yo no sé si la gente está dispuesta a escuchar una crítica. Hoy el país está atravesando una crisis (...) hay muchos problemas y la gente necesita reírse, no que le recuerden la herida de que estamos mal”.

“Él tiene una clara tendencia política, la ha manifestado públicamente, lo que no tiene nada de malo (...) él es muy amigo del Presidente”, prosiguió su análisis el panelista.

Al rato, durante la conversación Israel afirmó que “yo lo encuentro un tremendo actor a Daniel Alcaíno, le guste a quien le guste le disguste a quien le disguste, y no pensé que él iba a correr este riesgo. Lo felicito por eso, pero permíteme tener mis dudas”.

A partir de estas palabras el conductor de “Sígueme y te sigo” bromeó con que Israel corría “más riesgo” que Yerko, en el sentido de que el actor lo mencionara dentro de su rutina.

“A mí, si me quiere agarrar, que me agarre. Díganme una cosa, ¿ustedes creen que yo, sinceramente, tengo algo más que perder? Yo sólo tengo para ganar y si él quiere agarrarme para el leseo, fantástico. Bienvenido, me va a hacer más famoso”, expresó Israel con franqueza.

Por último, el panelista finalizó su reflexión indicando: “¿por qué me tengo que preocupar de lo que digan los demás si han basureado conmigo por años? Ahora estoy aquí y me puedo defender”.

Revisa el análisis de “Sígueme y te sigo”

Detractor de Yerko Puchento

Desde otro frente, Juan Pedro Verdier, ex participante de Mekano y actual pareja de Karen Bejarano, se refirió a Daniel Alcaíno en duros términos, en cuanto al personaje de Yerko Puchento confirmado a Viña. “Voy a ir solo ese día a pifiar a este saco de hue*, ojalá lo destruyan”, comentó en una publicación de ADN Radio.

El origen de esta rabia data de 2018, cuando su esposa se enfrentó al humorista porque incluyera en una de sus rutinas mofas por las imágenes íntimas de la cantante que, en ese tiempo, circularon por redes sociales.