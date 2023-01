Por esta razón JLo dudó en casarse con Ben Affleck: así es su nueva vida de esposos

Si de algo no cabe duda es que JLo y Ben Affleck son una de las parejas de Hollywood que más derrocha amor, en especial, luego de casarse.

Sin embargo, pese a este ingrediente tan importante para darse el “sí quiero”, hay muchas otras cosas que influyen en esta decisión y que pusieron a pensar más de una vez a la diva del Bronx.

Así lo confesó en una reciente entrevista, donde se sinceró sobre la duda que sintió de casarse debido a su profundo amor propio y el deseo de tenerse siempre como prioridad.

“Creo que eso es lo que aprendí de esta película (Shotgun Wedding), seguir mi siguiente o mis siguientes años en donde lo que lo único que quería era casarme conmigo misma. Eso es en lo que más me concentro en mi vida personal, esas son las cosas que realmente importan para mí”, aseveró.

Es decir que JLo había descartado volver a casarse, pero las cosas fluyeron tan bien con Ben Affleck y resurgió ese amor tan profundo, que entendió que prefería un proyecto de vida a su lado y que eso no necesariamente quiere decir que se deje de lado a sí misma.

“Toda mi vida me he preguntado si existe el amor verdadero. Ahora, siento que he encontrado a una persona que va a estar a mi lado pase lo que pase”, agregó.

Sobre su dinámica de pareja, la actriz reconoce que la transición no siempre es fácil, en especial, porque ella tiene dos hijos de su matrimonio con Marc Anthony y él tres, de su relación con Jennifer Garner.

“Nos fuimos a vivir juntos, los niños también se vinieron, ha sido una transición emocional, pero, al mismo tiempo, cómo si todos nuestros sueños se hicieran realidad. Ha sido mi mejor año desde que nacieron mis hijos”, concluyó según Hola.