Por esta razón Sebastián Caicedo no ha sido tan afortunado en el amor como Carmen Villalobos

Aunque para las seguidoras de Sebastián Caicedo él es un muy apuesto galán que podría conquistar a cualquiera, éste no la ha tenido fácil, pues desde que se separó de Carmen Villalobos no ha logrado concretar aún nada.

Caso contrario a la actriz quien ha causado alboroto en las redes al confirmarse la noticia de que inició una muy intensa e inesperada relación con el presentador venezolano de Exatlón USA, Frederik Oldenburg. Desde entonces, el actor solo se ha dedicado a publicar fotografías con poses muy atractivas en las que recibe una gran cantidad de halagos, pero todo queda ahí, pues éste sigue sin consolidar una relación.

“Carmen Villalobos cambió un Casio x un Rolex”: las duras críticas a Sebastián Caicedo tras confirmarse el romance de su ex Instagram: cvillaloboss / sebastiancaicedo

Sin embargo, desde que se hizo oficial su divorcio con la presentadora, se le han insinuado una gran cantidad de mujeres e incluso se llegó a comentar de que él estaría coqueteando con la reconocida empresaria Juliana Diez, quien además pertenece a la cumbre de líderes cristianos en las que está sumergido este galán desde que quedó solo.

Sebastián Caicedo no tiene la suerte que posee Carmen Villalobos en el amor

Y a pesar de que Sebastián Caicedo ha sido catalogado como uno de los hombres más atractivos que hay en la farándula, se ha rumorado que la convivencia con él no es nada fácil, pues en varias ocasiones Carmen Villalobos ha reiterado, entre líneas que llegó a ser un poco “cansona” su relación, ya que al parecer él es muy exigente en varios aspectos de la vida cotidiana.

Por eso, pese a su especial atractivo, éste no ha concretado nada en materia amorosa, pues parece ser cada vez más selectivo o que el paso de los años ya le está afectando notablemente. Y aunque él no se ha pronunciado en torno a la nueva pareja de su ex, sí muchos han llegado a asumir que varios de los mensajes que ha escrito en sus redes están destinados a la mujer que estuvo con él durante más de 10 años.