Raquel Argandoña se confundió de meme de Shakira: Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia salieron al baile

La canción de Shakira sigue siendo tema de conversación y en el panel de “Tal Cual” hablaron sobre la bullada separación entre la cantante y Gerard Piqué. A propósito de esto, Raquel Argandoña recordó un meme que vio y mandó al grupo del programa.

“Salió un meme, son muy ingeniosos, yo lo mandé al Whatsapp del canal, vieron que estaba Piqué con Clara en un restaurante, él la mira y dice ‘menos mal que esta W no canta”, comentó Raquel. Sin embargo, el director por la muela le dijo que el meme que mandó era sobre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia.

“¡Nada que ver!”, contestó la animadora, pero Viñuela y Francisca Merino afirmaron que el meme era sobre la pareja chilena. “¡No tonto, era Piqué con la Clara!”, se defendió Raquel, pero sus compañeros insistían. “¡Yo vi a Daniela Aránguiz también! lo que mandó Raquel”, dijo Pancha Merino.

“Yo mandé la foto que estoy hablando yo”, aseguró la “Quintrala”, quien se puso a buscar las pruebas en su teléfono. “Estoy hablando de la que yo mandé, no sé por qué se mete el director a opinar cuando él no está en pantalla (...) el director me tiene chata”, arremetió Raquel, despertando risas en el estudio.

Enseguida, mostraron en pantalla el meme en cuestión que efectivamente mostraba a una pareja en un restaurante, pero era Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia. “¡Esa es la foto que mandó Raquel!”, dijo Pancha Merino, mientras la animadora insistía que no era. Sus compañeros le reiteraron que era la misma y la “Quintrala” por fin cedió, en parte. “Aaah, mira. Yo había visto otra, la de Piqué con la Clara”, comentó.