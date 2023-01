Ruminot desclasificó capítulo “prohibido” de Socios con Repenning: “Nos dejó como hueo...”

Los “Socios de la Parrilla” Francisco Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Rumintot estuvieron de invitados en el matinal de Canal 13, “Tu día”, ocasión donde revelaron por qué el capítulo que grabaron con el periodista José Luis Reppening no pudo salir a la luz y quedó en la categoría de “prohibido”.

Fue en el momento que la animadora de verano, Ana María Silva, quien reemplaza a Priscilla Vargas en su merecida semana de vacaciones, les preguntó la mejor anécdota del programa que emiten los días jueves pasadas las 22:00 horas.

“Yo soy nueva y quiero saber: ¿Cuál es la mejor anécdota de Socios de la Parrilla?” preguntó Silva.

Ahí, el comediante Pedro Ruminot, se mandó “sanguchito de palta” y contó la madre del cordero.

“Cuando Repe…”, dijo de una, provocando la reacción inmediata de sus compañeros que sabían perfectamente dónde terminaría la historia.

“Hay un capítulo que no va a salir al aire, porque acá el maestro, que estaba negociando con jefe Máximo (Luksic) no nos contó, y nosotros le preguntamos, ‘¿te gustaría llegar a Canal 13?’. (en ese tiempo estaba en Mega). Y el capítulo iba a salir en verano, y nos dejó como hue… disculpa a la familia que nos está mirando, pero nos dejó como tontos”, recordó, sobre el momento que la llegada del exMeganoticias era un secreto a voces, pero no había nada confirmado.

“Tuvimos que hacer un lulo con el programa...Lo editamos, lo editamos, los editamos y quedó de 18 minutos”, bromeó Zabaleta y Saavedra.

“Lo peor es que decía sí, puede ser, no sé qué y ya estaba firmado”, continuó en su reclamo Ruminot, pero el Repenning aseguró que en ese tiempo no había nada confirmado.

De igual forma, aseguraron que habrá revancha y será invitado en la tercera temporada, donde seguramente revelarán las imágenes “prohibidas”.