Sexo, drogas y rock and roll: Gaby Hernández dejó como niños de pecho a los “Socios de la parrilla”

La celebrada y juvenil actriz Gabriela Hernández, recordó sus tiempos de sexo, drogas y rock and roll en el programa de Canal 13 “Socios de la parrilla”, donde contó su paso por el festival de música Woodstock conociendo a artistas de la talla como Jimmi Hendrix y sus primeras experiencias probando drogas alucinógeneas.

“Yo vivía en Washington, Columbia, era agosto de 1969 y partimos a Woodstock en dos van, muchos uruguayos, ocho o más en cada van. Vimos a Jimi Hendrix, que yo me moría por él, a Janis, a Joan Baez. Llovió, nos revolcábamos en el barro”, adelantó 13.cl

Respecto a sus experiencias con las drogas, la actriz reconoció que fue bastante curiosa y probó de, casi, todo. “Se fumaba. Nunca fui exagerada, era de una dosis diaria. Y muchas veces me dio la pálida, porque soy hipertensa y tengo un solo riñón (...) Mi mejor volada fue con hongos alucinógenos en Oaxaca, México. Yo recuerdo que volaba y todos los árboles eran blancos como coliflores. Era maravilloso, yo no quería volver”, contará.

“No lo pasé bien”

Además, recordó a sus queridos personajes de teleseries, como la memorable “Lita” de “Pituca sin lucas” en Mega, que definió como “mi personaje más querido”.

Sin embargo, acerca de su rol protagónico en “Casa de muñecos”, la historia fue totalmente diferente, debido a sus problemas de salud.

“Cuando fui protagonista no me fue tan bien, porque me quebré la cadera y tuve que hacer toda la teleserie con muchos analgésicos. No lo pasé bien. No estaba al 100%”, sostendrá.

Gabriela Hernández estuvo invitada junto a Gloria Benavides, “La cuatro dientes”, quien recordó la vez en que fue besada por Chayanne en “La noche de Cecilia”, estelar de Canal 13 y “fui la envidia de todas las mujeres de Chile. No estaba en el libreto ni nada, me tomó y me dio un beso-beso. Yo me quedé así sin saber qué hacer. Después fue al camarín y me pidió disculpas”, confesó.