Vanessa Daroch pronosticó pequeña polémica de cantante extranjero en Festival de Viña

La tarotista Vanessa Daroch realizó su pronóstico respecto a la edición número 62 del Festival de Viña del Mar, durante el programa de Instagram “Desde mi cocina con la Nené”, junto a José Miguel Viñuela, donde comentó que habrá un cantante extranjero que podría generar una pequeña polémica durante su presentación, debido al alcohol.

“Alejandro Fernández es carta segura. Él viene a jugar, a pasarlo bien a enamorar”, señaló, sin embargo le llegó una visualización, respecto a lo que podría ocurrir con el mexicano.

“Cosas que me llegan mientras tiro las cartas. No sé si el día que cante o después...una polémica chiquitita va haber con él. Quizás al otro día, pero no va con su show va con él. No sé si sea con su apariencia, algo va a pasar...estaba distinto, extraño, algo así”, trató de descifrar, ante la intriga de Viñuela y la Nené.

Tras ello, el animador de “Tal Cual” comentó que el cantante ya cuenta con un currículum de polémicas debido al exceso de alcohol. Situación que reafirmó Vanessa quien lo vio, en vivo y en directo durante un concierto realizado en Santiago, donde aseguró que “al tercer tema estaba copeteado”.

En el humor: “Veo lágrimas”

Además respecto al humor también dio un negativo pronóstico sobre el desempeño de una mujer que terminará llorando a una mujer, por culpa del monstruo.

“Habrá un caído en el humor. Este Festival va a ser el punto clave que va a marcar su carrera de aquí en adelante, pero para mal”, visualizó.

“Este año, el monstruo se come a alguien, sin aderezo, sin sal, sin nada”, señaló sin mencionar quién.

Sin embargo, Daroch dio pistas que apuntarían directamente a la exMorandé con Compañia, Belén Mora.

“Es una persona que tiene harta trayectoria, que estuvo metida en un par de problemas, es como el término de... es mujer”, indicó Daroch, generando sorpresa en los presentes.

Aseguró que no será Laila Roth, la desconocida standapera argentina, ni tampoco Pamela Leiva, de quien aseguró que le irá “la raja”. Por lo tanto, las cartas estarían echadas.

“Veo que entra con toda la energía y será un despegue mucho rato en la pista, va a tratar de subir, pero será muy difícil. Veo lágrimas, no sé si de arrepentimiento, no sé si dirá no debí aceptar o puede que diga que la gente estaba muy convulsionada”, señaló.