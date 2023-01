William Levy le pidió a Elizabeth Gutiérrez esconder su embarazo: su hijo los llevó al triunfo

Los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez se han convertido en una polémica pareja. Nadie sabe en que estatus están, si juntos, revueltos o separados.

Lo cierto es que el año pasado, Levy y Gutiérrez en un comunicado anunciaban: “Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la familia que somos”.

Horas más tarde, ese comunicado desapareció de las redes. Mientras el actor cubano se encontraba en España grabando la serie española, El Conde de Montecristo, Elizabeth y los hijos de la pareja, Christopher Alexander y Kailey Alexandra, viajaban a visitarlo.

Ya son casi 20 años de amores intermitentes que tiene esta pareja y pareciera que en diciembre decidieron volver, pues pasaron en familias las fiestas decembrinas; sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre su situación actual.

Una historia de amor y un bebé

William Levy y Elizabeth Gutiérrez iniciaron su historia de amor en 2002 cuando participaron en el reality show ‘Protagonistas de novelas’ y fue en 2005 cuando los actores comenzaban a recibir importantes ofertas laborales, que Elizabeth quedó embarazada de su hijo Christopher.

Esta situación modificaba por completo sus planes profesionales porque ya William se encontraba en Los Ángeles para estudiar actuación.

“Elizabeth y yo estábamos todavía buscando nuestro primer trabajo y ella me dice que está embarazada. Yo estaba en Puerto Rico haciendo una obra de teatro, que era lo primero que estaba haciendo yo”, contó en entrevista para el programa serial ‘Mi vida’.

William aclaró que nunca hubo duda de tener el bebé, estaba ilusionado con ser padre.

“Le digo yo a ella: ' Tengamos al niño porque me gustaría que alguien me diga papá'. Y le dije: ‘Tranquila, tengamos este bebé y yo haré lo que tengo que hacer, si tengo que trabajar dos veces al día en dos trabajos lo hago, no pasa nada’”.

Un casting, esconde la barriga

Según el portal Univisión, la pareja viajó a Miami para el casting de la telenovela ‘Acorralada’, producción de Venevisión y fue allí donde el cubano le pidió a la actriz que ocultara el embarazo el tiempo necesario.

“Hicimos el casting, ella estaba ya embarazada y me dijo: ‘¿Qué le digo, que estoy embarazada?’. Y le digo: ' No, no le digas nada, cállate la boca. Ni se te ocurra a ti decirle que estás embarazada, no te van a dar el trabajo”, dijo entre risas.

Elizabeth escondió la barriga hasta que no pudo más y debió notificar sobre su estado. “Nos dieron el trabajo. Ya con el tiempo tuvimos que decir la verdad. En aquel entonces Venevisión se portó muy bien con nosotros, dijeron: ‘No pasa nada’. Le escribieron que el personaje salió embarazado y ahí ya seguimos”.

En 2006 nació Christopher y en 2010, Kailey. William y Elizabeth tienen una familia muy bella, con sus altas y bajas. Esperamos que pronto definan que sucede entre ambos y como van a sobrellevar esta relación si separados, juntos o revueltos…