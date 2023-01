‘Avatar: The Way of Water’ encabeza todas las nominaciones a los premios de la Sociedad de Efectos Visuales

Los Premios VES son un galardón que entrega la Sociedad de Efectos Visuales desde 1997 para darle reconocimiento a los profesionales de los efectos visuales, incluidos artistas, animadores, tecnólogos, fabricantes de modelos, educadores, líderes de estudio, supervisores, especialistas en relaciones públicas/mercadeo y productores de cine, televisión, comerciales, videos musicales y videojuegos

En la nueva edición del 2023, entre los nominados se destaca la nueva película de James Cameron, ‘Avatar: The Way Of Water’ tras lograr poner su nombre en 14 categorías, estableciendo un nuevo récord para un largometraje.

“Este año marca la presentación del primer VES Emerging Technology Award, que celebra a los creadores de la tecnología detrás de las imágenes y honra a los inventores de una herramienta, dispositivo, software o metodología novedosos y excepcionalmente innovadores de valor excepcional para el arte y la ciencia de los efectos visuales, los juegos o la animación”, señala el medio Variety.

Lista de nominados de los Premios VES

Mejores Efectos Visuales en Película Fotorrealista

Avatar: The Way of Water – Richard Baneham, Walter Garcia, Joe Letteri, Eric Saindon, JD Schwalm

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore – Christian Mänz, Olly Young, Benjamin Loch, Stephane Naze, Alistair Williams

Jurassic World: Dominion – David Vickery, Ann Podlozny, Jance Rubinchik, Dan Snape, Paul Corbould

The Batman – Dan Lemmon, Bryan Searing, Russell Earl, Anders Langlands, Dominic Tuohy

Top Gun: Maverick – Ryan Tudhope, Paul Molles, Seth Hill, Bryan Litson, Scott Fisher

Mejores Efectos Visuales de Soporte en Película Fotorrealista

Death on the Nile – George Murphy, Claudia Dehmel, Mathieu Raynault, Jonathan Bowen, David Watkins

I Wanna Dance With Somebody – Paul Norris, Tim Field, Don Libby, Andrew Simmonds

The Fabelmans – Pablo Helman, Jennifer Mizener, Cernogorods Aleksei, Jeff Kalmus, Mark Hawker

The Gray Man – Swen Gilberg, Viet Luu, Bryan Grill, Cliff Welsh, Michael Meinardus

The Pale Blue Eye – Jake Braver, Catherine Farrell, Tim Van Horn, Scott Pritchard, Jeremy Hays

Thirteen Lives – Jason Billington, Thomas Horton, Denis Baudin, Michael Harrison, Brian Cox

Mejores Efectos Visuales en Película Animada

Guillermo del Toro’s Pinocchio – Aaron Weintraub, Jeffrey Schaper, Cameron Carson, Emma Gorbey,

Mad God – Chris Morley, Phil Tippett, Ken Rogerson, Tom Gibbons

Strange World – Steve Goldberg, Laurie Au, Mark Hammel, Mehrdad Isvandi

The Bad Guys – Pierre Perifel, Damon Ross, Matt Baer, JP Sans

The Sea Beast – Joshua Beveridge, Christian Hejnal, Stirling Duguid, Spencer Lueders

Turning Red – Domee Shi, Lindsey Collins, Danielle Feinberg, Dave Hale

Mejor Animación de Personaje en Película Fotorrealista

Avatar: The Way of Water: Kiri – Anneka Fris, Rebecca Louise Leybourne, Guillaume Francois, Jung-Rock Hwang

Beast: Lion – Alvise Avati, Bora Şahin, Chris McGaw, Krzysztof Boyoko

Disney’s Pinocchio: Honest John – Christophe Paradis, Valentina Rosselli, Armita Khanlarpour, Kyoungmin Kim

Slumberland: Pig – Fernando Lopes Herrera, Victor Dinis, Martine Chartrand, Lucie Martinetto

Mejor Animación de Personaje en Película Animada

Guillermo del Toro’s Pinocchio: Geppetto – Charles Greenfield, Peter Saunders, Shami Lang-Rinderspacher, Noel Estevez-Baker

Guillermo del Toro’s Pinocchio: Pinocchio – Oliver Beale, Richard Pickersgill, Brian Leif Hansen, Kim Slate

Strange World: Splat – Leticia Gillett, Cameron Black, Dan Lipson, Louis Jones

Turning Red: Panda Mei – Christopher Bolwyn, Ethan Dean, Bill Sheffler, Kureha Yokoo

Mejor Ambiente en Película Fotorrealista

Avatar: The Way of Water: Aldea Metkayina – Ryan Arcus, Lisa Hardisty, Paul Harris TaeHyoung David Kim

Avatar: The Way of Water: Arrecife – Jessica Cowley, Joe W. Churchill, Justin Stockton, Alex Nowotny

Jurassic World: Dominion: Valle Biosyn – Steve Ellis, Steve Hardy, Thomas Dohlen, John Seru

Slumberland: The Wondrous Cuban Hotel Dream – Daniël Dimitri Veder, Marc Austin, Pavan Rajesh Uppu, Casey Gorton

Mejor Ambiente en Película Animada

Guillermo del Toro’s Pinocchio: En el estómago de un monstruo marino – Warren Lawtey, Anjum Sakharkar, Javier Gonzalez Alonso, Quinn Carvalho

Lightyear: T’Kani Prime – Lenora Acidera, Amy Allen, Alyssa Minko, Jose L. Ramos Serrano

Strange World: La jungla ventosa – Ki Jong Hong, Ryan Smith, Jesse Erickson, Benjamin Fiske

The Sea Beast: La nave cazadora – Yohan Bang, Enoch Ihde, Denil George Chundangal, John Wallace

Wendell & Wild: La feria de los gritos – Tom Proost, Nicholas Blake, Colin Babcock, Matthew Paul Albertus Cross

Mejor Modelo en Proyecto Animado o Fotorrealista

Avatar: The Way of Water: Dragón marino – Sam Sharplin, Stephan Skorepa, Ian Baker, Guillaume Francois

The Sea Beast – Maxx Okazaki, Susan Kornfeld, Edward Lee, Doug Smith

Top Gun: Maverick: F-14 Tomcat – Christian Peck, Klaudio Ladavac, Aram Jung, Peter Dominik

Wendell & Wild: Feira de los sueños – Peter Dahmen, Paul Harrod, Nicholas Blake

Mejor Simulación de Efectos en Película Fotorrealista

Avatar: The Way of Water: Fuego y destrucción – Miguel Perez Senent, Xavier Martin Ramirez, David Kirchner, Ole Geir Eidsheim

Avatar: The Way of Water: Simulaciones de agua – Johnathan M. Nixon, David Moraton, Nicolas Illingworth, David Caeiro Cebrian

Black Panther: Wakanda Forever: Inundación de la ciudad – Matthew Hanger, Alexis Hall, Hang Yang, Mikel Zuloaga

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore – Jesse Parker Holmes, Grayden Solman, Toyokazu Hirai, Rob Richardson

Mejor Simulación de Efectos en Película Animada

Lightyear – Alexis Angelidis, Chris Chapman, Jung-Hyun Kim, Keith Klohn

Puss in Boots: The Last Wish – Derek Cheung, Michael Losure, Kiem Ching Ong, Jinguang Huang

Strange World – Deborah Carlson, Scott Townsend, Stuart Griese, Yasser Hamed

The Sea Beast – Spencer Lueders, Dmitriy Kolesnik, Brian D. Casper, Joe Eckroat

Mejor Compositing e Iluminación en Película

Avatar: The Way of Water: Destrucción del bosque – Miguel Santana Da Silva, Hongfei Geng, Jonathan Moulin, Maria Corcho

Avatar: The Way of Water: Integración de agua – Sam Cole, Francois Sugny, Florian Schroeder, Jean Matthews

The Batman: Persecución en la autopista en la lluvia – Beck Veitch, Stephen Tong, Eva Snyder, Rachel E. Herbert

Top Gun: Maverick – Saul Davide Galbiati, Jean-Frederic Veilleux, Felix B. Lafontaine, Cynthia Rodriguez del Castillo

Mejor Fotografía Virtual en Proyecto CG

ABBA: Voyage – Pär M. Ekberg, John Galloway, Paolo Acri, Jose Burgos

Avatar: The Way of Water – Richard Baneham, Dan Cox, Eric Reynolds, A.J Briones

Prehistoric Planet – Daniel Fotheringham, Krzysztof Szczepanski, Wei-Chuan Hsu, Claire Hill

The Batman: Persecución de coches entre la lluvia – Dennis Yoo, Michael J. Hall, Jason Desjarlais, Ben Bigiel

Premio a Tecnología Emergente

Avatar: The Way of Water: Depth Comp – Dejan Momcilovic, Tobias B. Schmidt, Benny Edlund, Joshua Hardgrave

Avatar: The Way of Water: Sistema facial – Byungkuk Choi, Stephen Cullingford, Stuart Adcock, Marco Revelant

Avatar: The Way of Water: Water Toolset – Alexey Dmitrievich Stomakhin, Steve Lesser, Sven Joel Wretborn, Douglas McHale

Guillermo del Toro’s Pinocchio: 3D Printed Metal Armature – Richard Pickersgill, Glen Southern, Peter Saunders, Brian Leif Hansen

Turning Red: Profile Mover y CurveNets – Kurt Fleischer, Fernando de Goes, Bill Sheffler

Puedes consultar nominaciones en otras categorías de los VES 2023, como TV y videojuegos, en su página oficial.