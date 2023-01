El mensaje oculto de Shakira sobre la infidelidad de Piqué con Clara Chía en el video de “Te felicito”

Antes de la canción de Shakira en colaboración del productor argentino Bizarrap, la artista ya había compartido cómo se sentía ante la infidelidad de su ahora expareja Gerard Piqué, destacando que evidenció uno de los detalles que más han dado de qué hablar.

Recordemos que la colombiana lanzó “Te felicitó”, a dueto con Rauw Alejandro, dejando en claro que se sentía dolida.

Cabe resaltar que el video de este tema muestra un mensaje oculto, que va dirigido hacia el exfutbolista y Clara Chía, su actual novia.

El mensaje oculto en “Te Felicito”

Recordemos que se dio a conocer que Shakira supo de la infidelidad del padre de sus dos hijos cuando comenzó a darse cuenta que la mermelada que ella compraba se acaba rápidamente, lo cual era imposible, pues a Piqué no le gusta este producto.

En el video de la canción “Te Felicito” vemos cómo la artista abre el refrigerador y entonces aparece Rauw rodeado de algunos frascos.

Este es el momento que se viralizó.

Este fragmento del material ha sido tomado por algunos fans como una clara referencia a lo ocurrido. A continuación te dejamos con el video completo para que lo veas:

La canción de Shakira y Bizarrap

Por otro lado, tenemos la Music Sessions #53, del productor Bizarrap en colaboración con Shakira, la cual dio mucho de qué hablar, pues en la letra comparte varios detalles de su rompimiento con el exfutbolista Gerard Piqué.

Lo que más llamó la atención fue que la colombiana hizo mención de Clara Chía, la mujer por la que, supuestamente, la dejó el también empresario.

“Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. Pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, nos dice un fragmento.