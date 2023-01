“¿Está Andrés por ahí?”: El frente a frente de Neme con Caniulef por rumores de “mala onda”

El animador de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, se tomó un minuto de licencia para aclarar la supuesta mala onda que tendría con la participación de Andrés Caniulef y le respondió sin filtro al periodista Sergio Rojas, quien aseguró que habían celos profesionales en el matinal de Mega. Y fue durante un despacho desde la playa que el conductor quiso hablar face to face con su nuevo compañero.

“Quiero saludar a la Karen y también a Andrés. ¿Está Andrés por ahí?”, preguntó. Tras ello, pidió unos segundos para despotricar contra el rumor surgido en el live “Qué te lo digo”.

“Ya, miren, 30 segundos... no tengo ninguna animadversión. ¡No! !Es que me cargan que me muevan la jaula! Yo tengo un carácter muy fuerte y me carga. Me carga participar de estupideces y menos cuando introducen ruido a los equipos de trabajo en forma innecesaria”, agregó.

Molesto con los comentarios, Neme aseguró que “yo juego todo lo que ustedes quieran, yo participo, me tiro a la playa, me salgo de la playa... pero me carga participar de estupideces y menos cuando introducen ruido a los equipos de trabajo en forma innecesaria”.

Además, aclaro que “yo no soy amigo de Andrés, pero me cae el descueve. Hemos trabajado juntos perfecto y él lo sabe que estoy siendo honesto”.

Para cerrar, Neme exigió pruebas.

“Cuando es verdad, no hay problema, pero esto es absolutamente antojadizo. Yo exijo una prueba concreta de la supuesta mala relación entre nosotros, lo cual no es verdad. No me gustan los problemas donde no los hay; cuando hay, los enfrentamos con valentía. El que calla otorga”, aseveró.

En el estudio del matinal, Andrés estuvo de acuerdo con sus palabras. “¡Abracémoslo!”, dijo.

Tras esto, la animadora Karen Doggenweiler pidió hacer oídos sordos a los rumores.

“Soy testigo de lo que dice José. Es como negocio redondo, decir algo y luego salir a desmentirlo. No hay que pescar esas cosas. Doy fe absoluta de lo bien que se llevan”, zanjó la animadora.