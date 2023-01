“Están estafando desde el WhatsApp de Pamela Díaz”: A La Fiera le hackearon su celular

“¿Les ha pasado ? Es más habitual de lo q uno piensa parece”, escribió Pamela Díaz en un video que acaba de publicar en Instagram, esto porque contó que le hackearon su whatsapp.

“Querida people, les cuento que me hackearon mi whatsapp, una queda media en shock en un momento, una dice como qué raro. Como que quedas un poco vulnerable de las redes sociales, como que nada es privado, pero es parte del sistema y aquí estamos”, parte relatando La Fiera en un video que subió a las redes sociales.

Además agregó que esto pasa “porque no tenemos otra forma de de comunicarnos, los celulares, los whatsapp, ayer me pasó la sorpresa que de las 12 del día en adelante, ya no tengo whatsapp, y hago esto público, porque a todos mis contactos, a toda mi gente, están pidiendo obviamente, a los más cercanos les están pidiendo plata, el último mensaje que mandaron fue a Felipe Vidal el último...”.

Al final dijo que lo contaba con para que no le pase a nadie y ojalá “no nos pase más”.

“A mí me llegó”

El periodista de espectáculos Luis Sandoval fue uno de los que recibió una especie de solicitud desde el celular de La Fiera y contó a Publimetro que ya le está pasando a más de uno de la lista de contactos de La Fiera: “Desde ahí le están escribiendo a varias personas, me escribió a mí para que le enviara un código de verificación, yo no lo mandé obviamente, pero quien sí cayó fue la Mariela Sotormayor que dio ese código y le hackearon su whatsapp. Así que están estafando, están haciendo caer a varias personas desde el teléfono de la Pamela Díaz”.

El periodista subió pruebas de lo que nos contó a su Instagram, donde se ve efectivamente cómo trataron de hackearle el celular.