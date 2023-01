“Hubo gente que se perdió”: Nacho Gutiérrez reveló detalles de su “desatado” matrimonio

Fue el 19 de noviembre cuando el periodista Ignacio Gutiérrez dio el sí con su pareja de hace una década, Rodrigo Macaya. A dos meses del magno evento que lo tiene con la sonrisa a flor de piel, el animador entregó detalles a Publimetro de la ceremonia que duró hasta el amanecer y tuvo gente “extraviada”.

“Me amanecí con toda la gente que uno quiere, porque los matrimonios siempre son hasta que salga el sol, para que den buena suerte. Por supuesto que faltaron más invitados, pero los que estaban era una cifra impresionante y lo pasamos muy bien”.

Eso sí, a pesar de bailar hasta el otro día, aseguró que se portó bien.

“Los novios tomamos poco, por recomendación de muchos amigos que se han casado, lamentablemente más de una vez. La clave de esa noche fue tomar poco, queríamos que la gente lo pasara increíble”, detalló. Todo esto, con la música de Chico Pérez, los temas de amor que cantó Andrea Tessa y las cumbias de Américo, quien tocó a las tres de la mañana.

“(Estábamos) Todos desatados, pero me pasó que hubo gente que se perdió y me empezó a dar como nervios. Habían familiares míos, primos, que me decían ¿oye has visto a mi señora, has visto a mi mujer? que se perdió en el bosque”, reveló, en serio.

“Me empecé a poner nervioso, iba todo tan bien, pero se perdieron dentro del lugar”, el centro de eventos de Amalia Correa, la misma banquetera que organizó el matrimonio de Cecilia Bolocco y Pepo Daire.

Respecto a su relación con Rodrigo, asegura orgulloso que nunca han tenido peleas fuertes y entregó el secreto para estar juntos hasta que la muerte los separe.

“En el caso mío, tengo la convicción que es para toda la vida. Llevamos 10 años de pareja y creo que el alma gemela no es la más parecida a ti, es la más distinta. Eso es lo bueno. El secreto es ser muy distintos. Cuando son tan parecidos las cosas no funcionan. Tienes que ser distinto”, reveló.

Sobre la opción de tener hijo, su respuesta fue clara. No está dentro de sus planes adoptar.

“La adopción no es un tema para mí. (Si bien) Abogué por la adopción homoparental y todos tengamos los mismos derechos, distinto es que yo lo quiera ejercer”, enfatizó.

Proyectos televisivos

“Tengo varios proyectos en un canal grande, pero no los puedo contar aún. Pronto lo van a informar... Pero estoy muy contento, porque me podré encontrar con gente que yo quiero mucho. Son distintos horarios, al mismo tiempo y dos proyectos en el mismo canal”, confesó sin dar mayores detalles, aunque los rumores de pasillo indican que sería para “La movida del Festival” y “Aquí se baila”, en Canal 13.