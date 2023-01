Jaime Campusano criticó al Gobierno por no hacer homenaje a histórico de Los Huasos Quincheros y dejó la tendalada

La semana pasada falleció quien fue el líder de Los Huasos Quincheros, Benjamín Mackenna. Hubo lamentos transversal con su partida, valorando su calidad musical.

Y a través de redes sociales, Jaime Campusano hizo una crítica en el marco del Festival del Huaso de Olmué.

“Un #FestivalDelHuaso que no le tribute un homenaje folclórico a #BenjamínMackenna, no cumple con su objetivo. Esperemos que Olmué haga lo que el Gobierno aún no hace”, precisó.

Y la apreciación del llamado profesor Campusano, encendió el debaten en redes, entre quienes sí estaban de acuerdo con un homenaje y otros que no, por su posición política en cuanto a la dictadura.

“Merece un reconocimiento? Cuando éstos son por cumplir dejan de serlo y se convierten en el clásico saludo a la bandera. Además no tenía arraigo popular”, le respondieron a Campusano.

