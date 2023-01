Marlen Olivari pateó a un pololo después de comentario mala onda por el Miss Hawaiian Tropic: “No tienes ni una posibilidad”

Durante el jueves en el panel de “Tal Cual”, los animadores junto a Marlen Olivari discutieron sobre los concursos de belleza y si es que deberían continuar o no. Por esto, la modelo recordó su triunfo en el certamen de Miss Hawaiian Tropic de 1995.

Acerca de los concursos, señaló que lo ideal es ser soltera y no tener hijos debido a que si llegasen a firmar un contrato importante, no tendrían tiempo para la familiar. De igual forma, Marlen señaló que las parejas pueden ser un limitante en las carreras de las misses, hablando de experiencia propia.

“Yo por presentarme a Miss Hawaiian Tropic terminé porque mi pololo me dijo ‘oye, supe que te presentaste a un casting y, ¿viste cómo son todas las niñas?, ¿viste que son todas rubias de ojos azules? Tú no tienes ni una posibilidad”, señaló Marlen.

“Arrepiéntete pecador”, bromeó la show woman, “bueno, yo terminé, le dije ‘sabes qué, ya chao desaparece’”, contó. “Yo gané, pero fíjate que fue bueno porque me piqué y como me piqué, encuentro que jugó a mi favor. A mí por lo menos me sirvió harto”, concluyó Marlen Olivari.