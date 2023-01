“Me siento pidiendo limosna”: Paty Maldonado solicita ayuda económica a seguidores

No es la primera vez que lo hace y al parecer la situación no da para más. Así lo dejó ver Patricia Maldonado en su programa de Youtube “La Maldito” que realiza junto a Catalina Pulido, el cual podría hacer un alto, debido a la falta de apoyo económico de los suscriptores, reclamó.

“Estamos hablando todos los días que necesitamos más suscriptores’, entonces a veces me siento como que estoy pidiendo limosna y yo no nací para pedir limosna, porque yo nací para trabajar”.

Así comenzó un extenso descargo ante la falta de ayuda, señalando que por preferirá dedicarse a todas sus otras actividades, como el café concert, el canto y su participación en el programa “Tal Cual” de TV+.

“Nosotras no tendríamos que pedir nada, Cata, todos los días decimos que necesitamos más suscriptores. ¿Entonces qué pasa? Ya, lo vamos a hacer”, anunció.

Por lo mismo, aseguró que retomarán el canal en marzo, pero “si vemos que la cosa sigue exactamente igual, entonces no tiene sentido. Me daría mucha pena terminar con este canal, porque hemos logrado lo que muchos no han logrado”.

“Mensaje a la gente de izquierda”

“Quiero decirle a la gente de izquierda que ustedes no me están bajando, solo que me parece que un canal como este tiene que ser apoyado y en este instante no nos sentimos apoyadas. Ustedes no me están bajando, yo me estoy bajando”, complementó.

“Cuando este país se vaya a la chucha, también se van a ir a la chucha ellos...Tengo que reconocer que estoy cansada, pero la mano no me la van a doblar jamás esos hijos de pu..., nunca me la van a doblar. Me voy a morir y voy a seguir diciendo que soy pinochetista y voy a seguir diciendo que soy anticomunista”.