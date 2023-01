Piqué hizo algo peor con su empresa: deja más víctimas por sus equivocadas acciones

Para Piqué el inicio de este 2023 no ha sido nada fácil, pues pese a que debutó con un proyecto que se percibe muy ambicioso y exitoso, la realidad es que tras cámaras nada es lo que parece.

A través de la creación de la Kings League éste ha querido ocultar que su empresa Kosmos está atravesando una de las peores etapas, pues para lograr varios de los objetivos planteados en este nuevo año, está reduciendo gastos, así como reduciendo personal, situación que afecta directamente a quienes desde siempre habían depositado la confianza en su jefe quien cada vez más toma las peores decisiones.

Incluso, el periodista Jordi Martin lo dejó al descubierto, pues a través de su cuenta en Twitter lo retó al responderle de forma desafiante que debido a su mala gestión, le toca despedir a 50 trabajadores y esto es algo que lo podría tener con “Los pelos de punta”, tal y como expresó el exjugador del Barcelona en su red social.

Piqué sigue afectando a su entorno

Con esto se confirma lo que en reiteradas oportunidades ha señalado el paparazzi en sus investigaciones: que Piqué y Clara Chía no la están pasando tan bien, pues a ambos les toca revivir una empresa como Kosmos en la que pocos confían y en la que la mayoría se ha retirado, o no se ha atrevido a negociar, porque ya no cuentan con una persona como Shakira que estaba dispuesta a consolidar las mejores y más estables negociaciones en el entorno empresarial.

Normal, tienes que despedir a 50 trabajadores tuyos hoy por tu mala gestión. — Jordi Martin (@jmpaparazzo) January 20, 2023

Además, esto demuestra que la separación entre la cantante y el deportista sí afectó notablemente a este imperio, pues pese a que hacen el mayor esfuerzo por destacar, las constantes renuncias y quejas de la presencia de la nueva pareja del español son muy repetitivas y esto es algo que tarde o temprano saldría a la luz debido a las masivas salidas o desaciertos de las que se ha enterado Martin y que no ha dudado en replicar para dejar al descubierto al ex de la barranquillera quien siempre toma las peores decisiones personales y profesionales.