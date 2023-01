“Que le pongan guardaespaldas” Anita Alvarado se refiere sobre si acepta ir a la Gala de Viña

“Me están pidiendo mucho (que asista a la Gala del Festival de Viña del Mar), pero yo sé como es el juego de televisión”. De esta forma resume Anita Alvarado su opción de acudir a este farandulero evento, donde sabe que está invitada una celebridad del medio con la que ha tenido recurrentes conflictos. Por el momento no confirma ni descarta la invitación, según contó a Infama.

“Yo creo que la gente que va encaminada por esa alfombra roja es muy linda. No todos”, opinó. Pero reveló que su opción de estar presente depende de ella: “Tengo la propuesta lista”.

La ex geisha aseguró que “ya había dicho que no, pero como hay una insistencia...”. No obstante, aclara que “ya tengo 50 años, sé cuál es el juego”.

Merece un cornete

Evidentemente, Anita se refiere a encontrarse con Daniela Aránguiz, para quien no escatimó duras palabras: “Si a ella la invitaron es para que la pifien”. Alvarado no se mostró muy motivada, dado que a su juicio, “en realidad, yo no necesito halagos. Yo creo que (la gala) es para exhibirse, nada más”.

Cabe recordar que la madre de Angie hace unos días continuó con su protagonismo en el round mediático en el que se ha trenzado con la exmujer de Jorge Valdivia, esta vez al filtrarse a información de que demandará al programa “Zona de Estrellas”, donde Aránguiz es panelista.

En todo caso, no descarta de todo acudir al evento, pero siempre con su característica actitud. ”Si aceptara ir es para ser ganadora todo el rato. Ahora, que le pongan guardaespaldas”, advirtió.

En este sentido, Anita se adelantó a las reacciones de la gente y la prensa si ocurriese el incidente con Aránguiz. “Después dicen: ‘Ay, qué ordinaria. Ay, qué rasca’. Se merece un par de bofetadas. No, un cornete”, justificó.

Revisa el video a continuación