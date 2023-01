Recuerdan en Twitter áspera discusión entre Mon Laferte y jurado de “Rojo” por mala calificación

A casi 20 años del debut de Monserrat Bustamante como participante del programa “Rojo. Fama contra Fama”, de TVN, anoche, en medio de los aplausos durante la exitosa presentación de la hoy talentosa y reconocida artista Mon Laferte en el Festival del Huaso de Olmué, viralizaron en Twitter aquel mítico momento del año 2003, cuando un jurado de “Rojo” se manifestaba muy crítico con el desempeño de la incipiente artista.

Luego de su presentación, Jaime Coloma la calificó con nota 5.8; Edgardo Hartley, un 6.2; y Jeannette Pualuan, un 6.5. Al instante, Monserrat preguntó “¿Puedo saber por qué?”.

“No te creí tu entrega”

Entonces Jaime Coloma fundamentó su calificación aduciendo que, por una lado hubo, “desafinaciones”, y por otro “me pareció también complicado, Monserrat, y creo que a veces es un defecto que tienes a menudo y que creo que tienes que reforzar, es que la interpretación, no es que sea exagerada, pero es poco sentida”.

Lejos de guardar silencio, la cantante se defendió: “O sea que entregarme es ser malo, exagerado. Sabes que yo me entrego aquí en el escenario de manera increíble. Me entrego con todo el corazón”.

Coloma, ante esto, respondió enfático: “A ver, perdón, ¿te estoy hablando en castellano o estás entendiendo otro idioma? Yo te estoy diciendo justamente que no te creí tu entrega en el escenario”.

Mon replicó: “No estoy conforme, siempre me ponen bajas notas que yo no comprendo. Yo me veo y me encuentro muy bien”.

Coloma, ya enojado, atacó su postura con sarcasmo: “Qué bueno que tengas esa capacidad de autocrítica, Monserrat, porque vas a allegar muy lejos, sigue así”.

Finalizando la discusión, Monserrat apostó por el público, ignorando entonces al jurado. Una actitud que, quizás, señalaría su futuro: “Le pido a la gente que me apoye, ya que el jurado no me apoya. La gente me va a apoyar con las notas. Gracias”.

Revive el histórico momento