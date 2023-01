Shakira ya le había advertido a Piqué que lo ‘destruiría’ en una canción si la lastimaba

Shakira siempre ha sabido aprovechar sus emociones para hacer música y su ruptura con Gerard Piqué se convirtió en la plataforma perfecta para crear el himno antipatanes del año.

La colombiana se mantuvo en silencio un largo tiempo respecto a su separación del ex futbolista pero finalmente sorprendió a todos con Monotonía, canción con la que no temió hacer referencia a que la relación fracasó debido a su “narcisismo” y la “monotonía”.

Sin embargo, con tema junto a Bizarrap BZRP Music Sessions #53, la cantante no escatimó al señala a su ex pareja, a Clara Chía y hasta a su ex suegra. A través de frases como “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” y “una loba como yo, no está pa’ novatos. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, la colombiana deja claro que no piensa dejarse de nadie.

También deja a Piqué como todo un perdedor al cantar: “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”.

Mientras muchos se sorprenden de que se fue con todo en contra de su ex, Shakira ya lo había advertido.

En una entrevista realizada por el presentador de televisión y escritor, Jaime Bayle, la cantante colombiana afirmó:

“Que no me ha dejado tirada en el piso llorando. Es decir yo soy una persona sensible y susceptible a la vez. Frágil pero así como tengo la desventaja de que alguien me pueda destruir en un segundo tengo también una gran capacidad de cicatriación y de reconstrucción entonces puedo rehacerme muy fácilmente. Y en el momento que me destruyen aprovecho para escribir canciones”

El video data de los inicios de Shakira pero ha vuelto a circular en redes sociales, desatando reacciones entre los fans.

“El que avisa no es traidor y ella avisó”. En guerra avisada no muere soldado pero pique parece que no conocía bien a Shaki”. No vio la entrevista a tiempo el Piqué”, se lee.

La colombiana ya había hecho estas jugadas a ex novios que la lastimaron, como Antonio de la Rúa, a quien le dedicó “Lo que más”.

La relación con el empresario inició en el año 2000 y terminó en uno de los escándalos más grandes de la farándula aquel entonces debido a que este la traicionó abandonándola tan sólo dos semanas antes de la boda. A pesar de que siguieron trabajando juntos, de la Rúa volvió a hacer de las suyas cuando la demandó por 78 millones de euros por su trabajo como representante.

Por supuesto Shakira ganó la demanda y de ahí desahogó su dolor con la canción que dice: “Cuántas veces quise hacerlo bien. Y pequé por hablar demasiadoNo saber dónde, cómo, ni cuándo. Todos estos años caminando juntosAhora no parecen tanto”.