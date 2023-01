“Ups.. el primer cagazo”: Ivette Vergara fue duramente criticada en redes sociales tras desatinada frase

Este jueves, Ivette Vergara y Eduardo Fuentes debutaron como animadores en el Festival del Huaso de Olmué y su entrada generó algunas polémicas en redes sociales.

Todo comenzó cuando la animadora dio el puntapié con una particular frase: “¿A ver? No me queda tan claro… ¡Se acabó la pandemia! ¡Queremos que se vaya la pandemia! ¡Que se escuche fuerte!”, pidió mientras que el público pedía a gritos el típico beso.

“Ah, ok. Estos dos años no los hicieron tranquilizarse. Se pusieron más intensos todavía… Lo vamos a hacer, pero maestro, pónganos una música ad hoc a este día”, complementó Fuentes.

“Hace dos años que estábamos esperando esto. Se acabo la pandemia! Hoy día queremos invitar a disfrutar, hoy día queremos invitarlos a ustedes, a vivir de verdad un Chile nuevamente unidos”, nuevamente lanzó Ivette.

Sin embargo, estas palabras no pasaron para nada desapercibidas entre los televidentes, quienes se tomaron Twitter para criticar la falsa información que dio la animadora.

Entre los comentarios en la red social, los usuarios aseguraron que aún la pandemia no se ha acabado y que es irresponsable dar ese mensaje en televisión.

Uos... primer cagazo!!! Se acabó la.pandemia!!! - Ivette Vergara #FestivalDeOlmue2023 — Héctor 📸🤘 #noaltpp11 (@halejandrogomez) January 20, 2023

"se acabó la pandemia"



@Ivette_Vergara diciendo "se acabó la pandemia" yo aquí con covid y muchas personas más 🤦‍♀️#FestivalDeOlmue2023 — Cecy ❤️🇨🇱 (@CecyNavarrete) January 20, 2023

