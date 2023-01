Yamila Reyna revela recuerdos personales de su padre, famoso cantante argentino

Yamila Reyna es la invitada al nuevo episodio de “Todo por ti”, de Canal 13, donde homenajea a su madre, Patricia González, según consigna La Cuarta.

En este nuevo capítulo del espacio de Cecilia Bolocco, a estrenarse el domingo a las 22.30 horas, la intérprete realizará una revisión de su historia de vida, en la que tocará el tema de su padre, el cantante argentino Daniel Reyna, más conocido como Sebastián “el Monstruo”, quien popularizó temas como “Arriba los corazones” y “Baila este pasito”. El músico trasandino falleció el 2017.

“El amor de mi vida”. Con estas palabras Yamila definió a su padre. “Lo tengo conmigo, le hablo en las noches, le pido consejos cuando tengo que tomar decisiones y le prendo una velita”, confesó. “Se me aparece en sueños y me dice qué hacer, me abraza”, es decir, “tenemos una gran conexión”.

Malos ejemplos

Respecto a la relación con él, la actriz contó que sus padres se casaron muy pobres, con la fe puesta en que algún día él sería famoso con su música.

“Después vino la fama, vino el dinero, vinieron las mujeres, vinieron las adicciones”, compartió sobre su padre. “Él siguió siendo la misma esencia, pero sí se mareó con la fama”, tomando en cuenta que “ese cambio debe haber sido difícil de manejar”.

Por su parte, “mi madre ahí aguantando, soportando las tapas de revistas que hablaban de nuevos romances”, se explayó. “Yo veía a mi papá a veces raro y no sabía qué era, y había excesos, y mi mamá discutiendo que por qué traía esto a la casa, y toda esta lucha que yo no entendía”. Al final, se separaron a inicios de los 2000.

Más aún, la comediante admitió que, en el pasado, ella fue infiel en distintas ocasiones: “Yo fui muy infiel, de chica. Crecí con un papá infiel, mi hermano era infiel también; entonces yo pensaba que era normal ser infiel, y yo lo era”, explicó.