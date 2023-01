Cristián de la Fuente le responde a Nathalie Nicloux mención en rutina humorística de Olmué

Si bien la presentación humorística de Nathalie Nicloux anoche en el Festival del Huaso de Olmué no fue exitosa, al parecer la falta de risas no significó que la rutina de la actriz no haya herido ciertas susceptibilidades. Eso podría desprenderse de la publicación que hizo hoy Cristián de la Fuente en su cuenta de Instagram, donde lanza una broma para la comediante luego de que ella anoche lo citara en su stand up comedy.

El actor publicó una historia en esta red social en la que reproduce unos segundos de la presentación de la humorista anoche, con una leyenda escrita y una voz en off que la lee, por sobre el video de la imagen en TVN.

Triunfo del Rechazo el 4 de septiembre

“Dime que te dolió que haya ganado el Rechazo el 4 de septiembre, sin decirlo:”, se lee en la publicación sobre el video, acompañado más abajo de un emoticón de una cara de hombre llorando de risa, y también se escucha en una voz masculina.

A continuación de la voz en off, se escucha la parte de la rutina en que la ex Club de la Comedia dice: “¿Quién mierda?, ¿pero cómo puede ser? Este tipo es actor, tiene más o menos mi edad. ¿Cómo puede ser que piense así un actor, alguien sensible? Después me acordé...”.

Justamente la frase que no alcanza a ser terminar Nicloux en el video de la historia del marido de Angélica Castro, en la oración completa, es una mención al actor radicado en Estados Unidos: “Después me acordé de que Cristián de la Fuente es actor”, es la frase íntegra.

Cabe recordar que el chileno que trabajó con Silvester Stallone fue un abierto partidario de la opción Rechazo en el Plebiscito de salida de la propuesta de nueva Constitución Política, que triunfó el 4 de septiembre del año pasado y que, a su vez, Nathalie Nicloux es una actriz que se identifica con la izquierda chilena. De hecho, en la rutina de anoche mencionó que trabajó para la campaña presidencial de Gabriel Boric.

Revisa la publicación