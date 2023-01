¿Cuáles fueron las palabras de James Corden a Fabrizio Copano?: El humorista reveló el secreto tras su exitosa rutina

Fabrizio Copano debutó en el estelar estadounidense “The Late Show with James Corden”, en donde presentó una increíble rutina que tuvo un gran éxito en la TV gringa.

El comediante de stand-up realizó un show donde habló del Presidente Gabriel Boric, los Avengers y su llegada a Estados Unidos.

Sin embargo, algo que llamó la atención del público fue que después de su presentación que duró aproximadamente cinco minutos, James Corden se acercó a Copano para decirles algunas palabras al oído, esto sin que el público pudiera escuchar.

El humorista fue consultado por esta situación en una conversación con LUN, en donde el comediante reveló este gran secreto.

“Me dijo que había sido muy bueno (el show), le encantó el chiste de los Avengers, que era genial y me dijo ‘ojalá puedas venir antes de que termine la temporada’. No sé si se lo dice de cortesía a todo el mundo o fue especial, pero eso fue lo que me dijo”, confesó.

“Ahora ya tengo la cabeza metida en armar bien la rutina para Viña. Eso es lo que viene ahora”, aseguró.

Cabe mencionar que Fabrizio Copano se repetirá el plato y pisará nuevamente el escenario de la Quinta Vergara en la edición de este 2023.