“Se ha quedado estancada”: Eduardo Ravani entregó su crítica mirada sobre el estado de la televisión

El legendario miembro de la comedia de situación “Jappening con Ja”, Eduardo Ravani, conversó con Página 7 acerca del estado actual de la televisión y entregó su crítica perspectiva sobre la falta de desarrollo y visión de este espacio.

“Creo que no se ha puesto en órbita la televisión ni empleando los recursos en forma óptima de las plataformas y redes (...) Pienso que se ha quedado estancada al no hacer contenido para la gente y no tener ese feedback, hay muchas herramientas que se pueden utilizar”, comentó.

“Además, los contenidos se repiten, son los mismos programas de cocina o de conversación sin elementos adicionales, así que opino que hay una crisis”, continuó el humorista de 81 años.

El actor ofreció una alternativa de cómo la televisión podría salir de esta situación, tomando como ejemplo el caso del cine cuando entró en crisis por la llegada de la televisión. “¿Qué hizo el cine?, se asoció a la televisión, y crearon proyectos que estaban manejados por los productores ejecutivos para poder efectuar series”, aseguró.

“Así nacieron proyectos como El Gran Chaparral o Perdidos en el espacio, y con esto se recuperó el trabajo de la industria fílmica”, agregó Ravani.

Eduardo Ravani cerró afirmando que “lo que tiene que hacer la televisión es unirse a Internet y con esto poder lograr objetivos (...) Actualmente, compite con esta plataforma, y lo importante es hacer una mezcla para conseguir metas comunes, sobre todo con contenido para la gente que ocupa dispositivos inteligentes”.