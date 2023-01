Tremendo espaldarazo: Berta Lasala le envió mensaje a Daniel Alcaíno por su debut en el Festival de Viña

La actriz Berta Lasala llamó la atención la tarde de hoy en el programa Milf, de TV+, donde comentó que hace poco bloqueó y reportó “a un viejo” en sus redes sociales, por que “empezó a atacar a Daniel”. Aseguró que en ese momento pensó: “sabís qué, es mi exmarido y lo voy a defender igual ante ti viejo de miéchica”.

Relató que el cibernauta lo trataba de “comunista” y que “ahora se van a forrar”, porque Daniel Alcaíno va a Viña del Mar.

Por todo esto, Berta Lasala quiso enviar su apoyo a quien fue su pareja durante 21 años y con quien tiene un hijo de 13. “Ojalá que le vaya súper bien al Daniel”, manifestó ante la cámara. “Ninguna posibilidad de que le vaya mal”, le dijo otra panelista del programa. “¡Ninguna! Además que está feliz y lo hace regio”, expresó, tal como consigna La Cuarta.

“Sí, confirmaron que mi expareja estará en Viña. Le deseo lo mejor, sé que lo va a hacer fantástico, que ha tenido muchas ganas de ir al festival hace años. Así que está todo muy lindo”, dijo la actriz frente a sus compañeras.

En todo caso, consultada sobre si vería el show de Yerko Puchento en el festival, asumió: “Yo no lo quiero ver. Me he torturado 20 años viéndolo. Ahora no, no quiero sufrir”.