Con peak de sintonía y con un gesto a Álvaro Salas: Luis Slimming triunfó en el Festival del Huaso de Olmué

Luis Slimming se convirtió en el número con más sintonía del Festival del Huaso de Olmué con una rutina llena de temas cotidianos, políticos y familiares. Sin embargo, al terminar su presentación realizó un gesto que llamó bastante la atención de los medios y el público.

Al finalizar su show utilizó la misma cortina musical de Álvaro Salas, sorprendiendo a los asistentes en El Patagual.

Posteriormente, fue consultado por esta situación en la conferencia de prensa: “Espero que no se enoje porque no pretendo robarle la cortina, fue a modo de homenaje, un chiste, fue un fan el que la hizo”, le dijo a TiempoX.

“Una vez lo entrevisté y creo que le tiré la talla sobre el tema, pero no se lo pedí formalmente”, reveló sobre el supuesto permiso para usar este gesto.

Finalmente, ‘Don Comedia’ contó que Álvaro Salas “hoy día me escribió y me deseó mucha suerte y no quise contarle para que se sorprendiera. Pero que esté tranquilo porque no le robaré la cortina”.

Cabe destacar que según las cifras publicadas por el mismo medio, entre las 00:00 a las 00:47 horas, el comediante logró 16,8 puntos de sintonía, con peaks de 18.4 unidades, dejando atrás a todos los otros canales nacionales.