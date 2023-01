Empresa ofrece “mujeres conflictivas” para que hagan los reclamos por ti

Todos alguna vez en la vida o muy frecuentemente hemos tenido la necesidad de reclamarle a alguien por alguna situación que te molesta y te hace poner como un energúmeno.

Puede ser que una pareja te hizo algo imperdonable, o que tienes un vecino que no te deja la vida en paz, o un familiar que es tan terco que no entiende de razones y tu no quieres hacer el reclamo porque sencillamente no quieres amargar tu vida, hay empresas que contratan a personas capaces de hacer ese trabajo.

Aunque usted no lo crea, existen esas personas que sin llegar a la violencia pueden hacer un reclamo o un llamado de atención y tienen el carácter y la presencia que se necesita en esos casos.

Empresa que echa bronca por usted

Según el portal Soy Carmín, existe en Estados Unidos una empresa que ofrece el servicio único de alquiler de “mujeres conflictivas” o “señoras problemáticas” para que echen esa bronca por usted.

El negocio se llama Karens for Hire y abrió sus puertas en 2022. Según un reportaje de Fox News, la empresa ya tiene más de 2.300 clientes desde que comenzaron a funcionar, aseguran los dueños.

La idea es sencilla, esa persona que el cliente contrate irá a reclamar por usted y resolver cualquier conflicto o desacuerdo que tengas, evitando que caigas en intercambios verbales con las compañías o personas de servicio al cliente que no te resuelven los problemas.

“Estamos recuperando el poder en todos los aspectos de la vida de las personas. Creemos que no debería tener que pagarles miles de dólares para corregir una injusticia. En la mayoría de los casos, ni siquiera necesita un abogado. Pero, ¿qué opción tienes?”, se lee en la página web de la empresa como el objetivo principal del negocio.

El precio de los servicios va desde los 50 dólares a un máximo de 75, entre 950 a 1.400 pesos aproximadamente.

Ya hay clientes que han comentado que se sienten satisfechos con el servicio. “Con Karen logramos resolver un problema con Airbnb, después de reclamar sin éxito, pedí el servicio de una Karen y pude obtener un reembolso parcial y un cupón para mi estadía”, según un usuario.