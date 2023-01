Las tres mejores películas basadas en obras de Edgar Allan Poe

Hace más de 200 años, un 19 de enero de 1809, nacía Edgar Allan Poe. El escritor estadounidense ha pasado a la historia de la literatura por sus relatos cortos, generalmente ligados al terror y misterio, así como también por ser uno de los creadores del género detectivesco.

Entre sus obras más importantes podemos destacar El gato negro, El corazón delator, La caída de la casa Usher, El cuervo, El pozo y el péndulo, Los crímenes de la calle Morgue, entre decenas de otros. En 1849, Edgar Allan Poe falleció a la edad de 40 años en circunstancias que hasta hoy en día siguen siendo un misterio.

Es por esto que hoy venimos a recomendarte de las mejores producciones basadas en las historias de Edgar Allan Poe que puedes encontrar en el streaming.

El cuervo - Guía para un asesino

Esta película de 2012 contó con la dirección de James McTeigue quien, tal como su título lo anuncia, se encarga de adaptar el relato de El cuervo. Además, también tiene un gran elenco de actores como John Cusack, Luke Evans, Brendan Gleeson, Kevin McNally, Alice Eve, entre otros.

La sinopsis de la cinta, disponible en HBO Max, dice: “Los últimos días de la vida de Edgar Allan Poe. El escritor fue encontrado en las calles de Baltimore, en un estado deplorable, vistiendo la ropa de otra persona, y repetía el nombre de Reynolds, un explorador polar protagonista de sus novelas”.

Los crímenes de la academia

Esta película de Netflix, protagonizada por Christian Bale, es otra de las grandes opciones de las obras del legendario autor.

“El veterano detective Augustus Landor investiga unos asesinatos ayudado por un joven cadete que acabará convirtiéndose en un autor de fama mundial, Edgar Allan Poe”, dice la sinopsis de esta aventura.

Historias para no dormir

Para el final, dejamos esta recomendación que si bien no es una película, igual no puede dejar de recomendarse. Historias para no dormir es una serie de televisión que data de 1966. Se trata de una producción española que cuenta con tres temporadas las cuales responden a un formato antológico, donde cada capítulo presenta una historia y personajes diferentes. Está disponible en Amazon y Paramount Plus.