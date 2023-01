Marvel: nueva actriz se une al elenco de ‘Capitán America: New World Order’: conoce de quien se trata

Tras los eventos presentados en la serie The Falcon and The Winter Soldier, donde el personaje interpretado por Anthony Mackie, finalmente acepta convertirse en el capitán que lidere la franquicia de superhéroes, ahora todo está listo para el desarrollo de una película en solitario con la saga que llevará por nombre ‘Capitán América: Nuevo Orden Mundial’

La película, que tiene previsto estrenarse en mayo del año que viene, incorporó una nueva actriz para unirse a las grabaciones.

Se trata de Xosha Roquemore, conocida por salir en películas como Space Jam: A New Legacy de Warner Bros. Pictures.

La información revelada por Deadline desconoce cuál será el rol que tendrá Roquemore en la película dirigida por Julius Onah.

Detalles de Capitán América 4

Poco a poco se han revelado detalles de la película debut en solitario de Anthony Mackie que contará con la participación de Harrison Ford en el importante papel de Thunderbolt Ross.

Nate Moore, vicepresidente de producción y desarrollo de Marvel Studios, reveló recientemente que el general Thaddeus “Thunderbolt” Ross, será clave en New World Order:

“Bueno, mira, el Capitán América de Sam Wilson, va a traer a su propio equipo para jugar. No es ningún secreto que Samuel Sterns está haciendo su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel, lo cual es fantástico porque Tim Blake Nelson es el mejor. Harrison Ford está asumiendo el papel del General Thaddeus “Thunderbolt” Ross, y ver a Sam Wilson y Thunderbolt Ross, que si recuerdas en realidad lo arrojaron a prisión al final de la Guerra Civil porque violó los Acuerdos de Sokovia. Habrá algunas chispas naturales allí, que creo que van a ser muy divertidas”.

La historia de la cinta es desarrollado por Malcolm Spellman y Dalan Musson. Además de contar con un elenco conformador por los actores: Danny Ramírez como Joaquín Torres, Carl Lumbly como Isaiah Bradley y Shira Haas como Sabra.