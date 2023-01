“Quiero decir algo”: El desaire de periodista de TVN al vocalista de La Combo Tortuga tras no darle la palabra

El grupo de cumbia La Combo Tortuga fueron los encargados de dar el inicio en la tercera jornada del Festival del Huaso de Olmué, en donde todo el Patagual bailó con sus clásicas canciones.

Sin embargo, durante el backstage vivieron un incómodo momento debido a un error que cometió el periodista encargo, Esteban Leal.

Cabe recordar que él y Paulina Alvarado tenían como misión entrevistar a los artistas que bajaban del escenario y dar a conocer sus impresiones.

En ese momento, fue cuando Dunga -el vocalista de la banda- intentó pedir la palabra, pero no lo logró, ya que Leal lo cortó en seco y mandó a una pausa comercial.

En una entrevista a Página 7, el periodista explicó este error que llamó la atención de las redes sociales: “Son cosas que pasan… No me había dado cuenta hasta que terminamos de hacer ese enlace. Lo primero que hice fue ir a pedirle disculpas a la gente de La Combo Tortuga, para que no pensaran que lo hice con intención”, reconoció.

“Lo que pasa es que no escuché que estaba hablando a la hora en que quería decir el último mensaje, porque ya lo habíamos despedido. Uno se puede equivocar y de eso se aprende”, agregó.

“Hay que asumirlo, me equivoqué, y fui a pedir disculpas como se tiene que hacer. Ellos fueron buena onda conmigo, me dijeron que no tenían problema. Querían tirar una talla para cerrar, pero son cosas que pasan en la cancha”, argumentó.

Con respecto a las críticas de las redes sociales, Esteban aseguró que esto puede pasar en “una transmisión de 4 horas, hay ruido, y puede incomodar no escuchar todo”.

“Se castiga tanto que se convierte en ciberbullying, y creo que hay que evitar ese tipo de cosas. Yo soy nuevo en esto porque no soy una persona tan pública. Hago mi trabajo con amor y las redes sociales son una plataforma más”, lamentó sobre los comentarios.

En la misma línea, el periodista de TVN enfatizó en que “son errores menores y que no se hacen con intención. Equivocarse es parte de cualquier trabajo, pero nosotros estamos más expuestos”.

Finalmente, contó que Dunga estaba hablando con su compañera, Paulina: “Yo escuché la instrucción de que teníamos que presentar una cortina comercial”, y que pese a este impasse está feliz con la oportunidad.

“Es algo nuevo porque yo soy del mundo del deporte. El espectáculo es algo que no había experimentado, pero es buena plataforma para seguir creciendo como profesional y lo he pasado muy bien”, sentenció.