Alison Mandel se sincera y revela si le quedan o no embriones congelados

Para nadie es una sorpresa que Alison Mandel y Pedro Ruminot la pelearon para convertirse en padres. Ambos han revelado hasta en medio de rutinas que naturalmente no consiguieron embarazarse, por lo que debieron acudir a la ayuda de la ciencia. En ese marco en la popular dinámica en Instagram de responder preguntas de sus seguidores, a la actriz le preguntaron si le habían quedado embriones congelados.

“No, tenía dos, el primer intento lo perdí, era una niña, después el Basti (su hijo) y tengo un tercero, pero no es compatible con la vida”, contó.

Dentro del mismo contexto, otro seguidor le consultó sobre el objetivo de los estudios genéticos a los embriones y su relación con el síndrome de down, lo que fue descartado por Mandel, ya que indicó que no se hace para ver si tiene o no esta condición.

“El estudio genético no se hace para saber si viene con síndrome de down, eso no es relevante, lo que sí es relevante es saber si es compatible con la vida, si la guagüita viene con su cerebro, o si está desarrollando bien sus órganos”, explicó.