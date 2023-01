Bombo Fica causa furor con chiste sobre conflictivo incidente con delivery venezolano

Entre los muchos chistes relatados en la chispeante y exitosa rutina de Bombo Fica en el Festival del Huaso de Olmué sobresale aquel acerca del supuesto conflicto vial entre el humorista y un trabajador de delivery venezolano, tal como recoge La Cuarta.

“Un tiempo nos dio por comprar todo por delivery. Y en Santiago, la mayoría son extranjeros y venezolanos. Y los delivery tienen sus propias reglas del tránsito. Disco Pare se los pasan por la...”, inició el relato el comediante, logrando de inmediato carcajadas en el Patagual.

Guatón regalón de la arepa

A continuación, afirmó que “lo peor que puede pasarles en Santiago es toparse con un delivery. Se los digo porque a mí me pasó; iba manejando mi autito, doblo en una esquina y no se me cruza un delivery. Un venezolano de dos metros, maceteado, un guatón regalón de la arepa”.

“Venía en bicicleta y chateando. Me dio una rabia, y como yo vengo de una zona ancestral, me sale la choreza mapuche y le digo: ‘¡Oye, hue... irresponsable, cómo se te ocurre andar chateando y en bicicleta!’... y arranqué. Era muy grande el venezolano, así que aprieto cachete. Miro por el espejo retrovisor y bueno pa’ pedalear el venezolano, quería puro pillarme, no estaba ni ahí con los sushis”, narró después.

Acto seguido, Bombo describió su huida y un singular diálogo con el extranjero: “Doblo en una esquina, me meto por una calle chica y hay un taco. Quedo parado ahí y queda él al lado de la puerta. Empieza a golpear y me dice: ‘¡Baja la ventanilla, mamahuevo!’. Yo digo: ‘Oh, este hue... quiere que le mame los huevos’. Yo dije ‘por último se los beso, pero no se los voy a mamar’”.