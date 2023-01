Ignacia Antonia: La chilena que construyó su millonario patrimonio gracias a TikTok

La joven Ignacia Antonia Hernández reveló en entrevista con The Clinic. el cuantioso patrimonio que logró gracias a la popularidad que alcanzó en redes sociales, que la llevó a ganarse el premio People Choice Awards, en la categoría ‘Influencer Latino del Año’.

Fue el año 2017 que la famosa y popular tiktokera comenzó a compartir videos de baile y en seis años alcanzó la gloria en las plataformas web, estando ad portas de llegar a los 10 millones de seguidores.

Si bien, reconoció que en un comienzo bajaba los videos que tenían pocas reacciones, fue su madre quien la “obligó” a “enfrentar el fracaso”.

“Ser como eres no más”

“Si un video tenía pocos likes yo lo bajaba…y mi mamá me pillaba y decía: “A ver… ¿Por qué bajaste ese video?. Mi mamá me enseñó que uno debía enfrentarse al fracaso, a un video con pocos likes… y que no había que depender de eso…”, confesó al medio.

Actualmente, vive en México, lidera una línea de cosméticos, dirige una agencia “fábrica de influencers” y actuó en la película Un like para Navidad, ha escrito cuatro libros y Forbes la declaró como una de las treinta chilenas más importantes del momento, junto a Cecilia Bolocco.

Ante esto, la pregunta cayó de cajón. “¿Usted es millonaria?”, consultó el periodista.

“No sé…vivo en Ciudad de México. Tengo dos departamentos en Santiago. Tengo una casa a medias con mi papá. Tengo dos autos en Santiago. Tengo un auto aquí en México. Tengo mi agencia de influencers que ya trabaja con un cantante y con dos influencers que estamos formando, reveló sobre su fructífero patrimonio,

“Cual es la fórmula secreta”, le consultaron a lo que confesó que solamente tiene una receta que le da muchos resultados y tiene que ver con la naturalidad, sin querer aparentar o imitar a los demás.

La fórmula es “ser como eres no más”.