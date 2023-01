That ‘90s Show en Netflix: esta la edad real de los actores de la serie

Finalmente, ‘That ‘90s Show’ llegó a Netflix con 10 nuevos episodios que a muchos fans hizo recordar la querida ‘That ‘70s Show’ que encantó a principios del 2000.

La serie, que retrata la adolescencia de los hijos de algunos personajes del elenco original, está posicionándose entre la serie más vista en los últimos días dentro de Netflix.

En la nueva serie, la hija adolescente de Eric y Donna, Leia (Callie Haverda), decide pasar el verano de 1995 con sus abuelos, Red y Kitty Forman, en Point Place. De repente, está llegando a la mayoría de edad en el mismo lugar que su madre y su padre.

Por lo tanto, la historia se desarrolla justo 20 años después de la historia original, que se ambientaba en los 70.

De manera que si eres de esos usuarios que al finalizar una serie decide investigar sobre los actores al finalizar cada temporada, pues entraste al lugar indicado.

A continuación la edad real de cada integrante del elenco de la nueva serie ‘That ‘90s Show.

[Te recomendamos leer: Alice in Borderland en Netflix: esto es lo que debes saber de la segunda temporada de la serie japonesa]

Edad real del elenco de That ‘90s Show

Callie Haverda - Leia Forman (15 años)

La joven actriz antes de la serie en Netflix tuvo participación en la película The Lost Husband y en la serie Shut Eye.

Ashley Aufderheide - Gwen Runck (17 años)

La carrera de Aufderheide inició en la película Infinitely Polar Bear y en Going in Style. Además, estuvo presente en la miniserie Emergence.

Mace Coronel - Jay Kelso (18 años)

Coronel tiene en su filmografía las series Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, The Bold and the Beautiful y en Colin in Black & White de Netflix.

Maxwell Acee Donovan - Nate Runck (17 años)

La carrera de Donovan se resumen a participar en la serie Gabby Duran & the Unsittables de Disney.

Reyn Doi - Ozzie (13 años)

Reyn Doi puede presumir que a su corta edad, tiene una importante trayectoria en televisión, ya que apareció en episodios de Kidding, S.W.A.T. y Mythic Quest y formó parte de la película de 2021 Barb & Star Go to Vista Del Mar.

Sam Morelos - Nikki (17 años)

Morelos hace su debut como actriz en este proyecto de Netflix.

Edad del elenco original