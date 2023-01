Ejecutiva de Warner asegura que las cancelaciones no son para reducir impuestos

Desde el nacimiento de Warner Bros. Discovery en los primeros meses de 2022, los altos mandos de la compañía han estado luchando para reducir su gran deuda. Esto desencadeno el cierre de varios talleres y estudios de Warner, así como la cancelación de proyectos que tenían en pie, algo que fue muy mal recibido por los fanáticos.

Desde que David Zaslav asumió el puesto de director tras la fusión de WarnerMedia y Discovery en abril del año pasado, el equipo del ejecutivo ha estado tomando decisiones terminantes para ahorrar en costos y reducir su deuda de US $50 mil millones.

En el pasado, se reportó que las cancelaciones de contenido fueron hechas con el propósito de deducir impuestos y que aparentemente WBD se llevaba un buen dinero a la bolsa al no transmitir los títulos cancelados.

Sin embargo, Kathleen Finch, presidenta y directora de contenido de U.S. Networks Group de Warner Bros. Discovery, argumentó en un discurso reciente de apertura en Austin, Texas, que todos aquellos programas y largometrajes no fueron cancelados para deducir impuestos.

“Honestamente, no lo categorizaría realmente como por motivos fiscales. Los desafíos cuando reúnes a dos empresas, evalúas lo que tienes. Luego ves si lo que tienes encaja con tu estrategia en curso. Eso tuvo mucho que ver con lo que teníamos que hacer. Fueron decisiones dolorosas. Sé lo que se debe sentir al ser un creador de contenido, y luego ver tu trabajo retirado. Nada de esto se tomó a la ligera. Fueron decisiones muy, muy dolorosas y, siempre que sea posible, estamos trabajando muy de cerca con los creadores para encontrar hogares para gran parte del contenido”.

Finch continuó: “He tenido largas y sinceras conversaciones con la gente, explicando lo que sucedió, por qué sucedió, todas las decisiones que se tomaron. Entiendo totalmente por qué la gente estaría nerviosa. Espero que no lo estén porque ese fue un momento en el tiempo, que no tuvo nada que ver con la forma en que pretendemos dirigir esta empresa. Está sucediendo en la industria en otros lugares. No es cómo hacemos negocios, no es una estrategia. Estoy feliz de hablar personalmente con cualquiera que quiera tener una conversación al respecto, porque fue realmente doloroso y no es la forma en que tendemos a avanzar”.