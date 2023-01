La divertida reacción de Neme cuando un turista confesara al aire que lo “conoce perfecto”

Durante la emisión de “Mucho Gusto” de este martes, Karen Doggenweiler realizó un despacho desde Puerto Varas, como ha sido la tónica esta semana al recorrer distintas ciudades de la zona sur del país, tal como recoge La Cuarta.

Durante el reporte desde esa localidad, visitó distintos atractivos turísticos y se detuvo a conversar con unos turistas en un café del sector.

Karen tuvo un diálogo con un español y un chileno, Guillermo y José “Jota” Manuel, quienes actualmente viven en Copenhague, Dinamarca. En un momento, uno de ellos hizo una confesión acerca de José Antonio Neme que causó una divertida reacción en el conductor.

¡¿Pero por qué tenía que decirlo?!

Desde el estudio, el periodista comentó: “no sé si ellos son amigos, son pareja, no lo sé, pero parece que todo pasando ahí. Hay un ambiente muy exquisito”.

“Está súper rico, Jose, está súper rico el ambiente acá. De verdad, yo creo que está espectacular”, respondió Karen y le avisó a los jóvenes que el conductor había hablado desde Santiago.

Entonces el turista chileno residente en Europa reveló que conocía de hace un tiempo a José Antonio. “Saludos a Jose, lo conozco, lo conozco, sí”, admitió Jota, causando una inmediata reacción del periodista.

“¡Ah! ¡¿Pero por qué tenía que decirlo?! Amigo, no es lo que tú crees César, no es lo que tú crees. Yo no lo quería decir, yo no quería decir”, bromeó Neme desde el estudio.

Karen, entre risas, señaló que “quedó la escoba en el estudio”, y le preguntó al joven cómo conocía a Neme. “¡No! ¡Pero Karen! Estamos hablando de Puerto Varas”, manifestó el conductor, pero su compañera siguió con las preguntas.

“Lo conozco, yo estudié periodismo también, soy periodista, así que eso, estoy viviendo allá y lo conozco perfecto”, relató Jota. Karen le pasó el audífono para que escuchara a Neme desde Santiago.

El animador de “Mucho Gusto” complementó que se conocían “de la universidad, muchos años, dos pequeños estudiantes, todos unos loquillos, unos saltamontes, él se fue y yo me quedé aquí, básicamente”.

Jota compartió que primero se fue a vivir a Alemania y, luego, a Dinamarca, donde actualmente reside.