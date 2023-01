“Mamá loba”: así ha protegido Shakira a sus hijos en medio del escándalo con Gerard Piqué

Milan, el hijo mayor de Gerard Piqué y Shakira, ha cumplido diez años en medio del escándalo. Aunque su festejo estuvo rodeado de amigos con los que disfrutó su día, la preocupación de muchos ha sido el hecho de que su hogar sigue rodeado de paparazzis y que por todas partes están los titulares de la guerra entre sus padres.

Desde que Shakira lanzó su nuevo sencillo BZRP Music Sessions #53 al lado de Bizarrap, ha tenido a todos hablando de ella. Con frases como “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” y “una loba como yo, no está pa’ novatos. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, la traición de Piqué con Clara Chía quedó más que evidenciada.

Con esto también se ha disparado una división de opiniones entre quienes aplauden a la cantante por tomar acción “contra su ex” y quienes se preguntan por lo que están pensando y viviendo sus hijos.

Mientras que expertos han hablado de cómo un divorcio afecta a los más pequeños, es claro que Shakira se ha encargado de ‘armar’ a sus hijos con las mejores herramientas para que puedan afrontar la realidad de la mejor manera.

Los niños son seres altamente intuitivos y perceptivos, y por lo tanto las peleas de los padres pueden ser difíciles de digerir, al grado de llevarlos a repetir patrones en un futuro.

Shakira siempre ha sido muy privada respecto a su maternidad pero es un hecho que sus hijos siempre serán una prioridad, incluso en sus momentos más oscuros.

Estas son algunas acciones que Shakira ha tomado para procurar a sus hijos en medio del escándalo

En octubre, la colombiana fue interceptada en el aeropuerto por paparazzis y periodistas mientras iba con su hijo Milan. La presencia de tanta gente siempre es intimidante y puede representar un peligro por ello, su reacción fue protegerlo sin soltarlo. Shakira siguió caminando sin emitir opinión alguna y alejándose del lugar.

También se ha encargado de darles una vida lo más normal posible, alejándolos de los reflectores

Aunque la cantante suele compartir algunos momentos con sus hijos en redes sociales, estos suelen ser esporádicos ya que su intención es darles la mayor privacidad posible. “No los hago escuchar mi música, trato de evitar que suene mi música en la casa. Quiero darles la mayor cantidad de normalidad posible”, le dijo Shakira a ET Canadá. “No puedo negar ni escapar de la realidad de que soy una figura pública, así como su padre, pero tratamos de proveer la mayor normalidad posible y vivir realmente como personas sencillas”, agregó.

Ha predicado con el ejemplo y les ha dado las mejores herramientas para enfrentar el mundo

“Me demoro porque esto de ser mamá me lleva a otra velocidad y para mí es la prioridad absoluta, mis hijos, [busco] que estén bien ellos, dedicarme a ellos y luego, el tiempo que me queda, lo uso en el estudio de grabación, se lo dedico a mi carrera que también es mi pasión. [Pero] lo primero son ellos ahora, son muy pequeñitos”, dijo en una ocasión.

Ninguna mujer nace sabiendo ser madre y no hay un manual definitivo que nos solucione la vida cuando de criar los hijos se trata sin embargo, hay varias acciones que una siempre puede tomar para impulsarlos a ser fuertes.

Shakira ha logrado fortalecer la relación que tiene con sus hijos gracias a que pasa tiempo con ellos para conocerlos, entenderlos e impulsarlos a explorar el mundo. Esto también ayuda a generar confianza y comunicación, que son esenciales en su desarrollo.